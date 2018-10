Roudnice si posvítí na občany, kteří dělají nepořádek kolem kontejnerů

Roudnice n. L. - V září proběhlo dokončení polozapuštěných kontejnerů na nových stanovištích pro sběr separovaného odpadu v roudnických Mlýnské a Židovické ulici.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Lorencová Martina

Roudnice tak má již sedm těchto moderních zařízení. Stále se však potýká s bezohledným odkládáním odpadu nejen v blízkosti některých z těchto stanovišť, ale i běžných kontejnerů. Jedno z takových míst se nachází právě nedaleko Mlýnské ulice u budovy gymnázia.

Hlavním opatřením, které by v tomto mělo přinést změnu, má být využití mobilních kamerových bodů městské policie. K jejich použití za tímto účelem došlo poprvé v lokalitě Na Čihadlech a nyní by měly být umisťovány i do dalších problematických míst.

