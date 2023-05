/FOTO, VIDEO/ Větší bezpečnost, nově zrenovovaný podchod, nové lavičky a mobiliář, pohodlnější nastupování do vlaků, bezbariérové přístupy. Takové novinky zaznamenají cestující na zrekonstruovaném nádraží v Roudnici nad Labem. Pracovalo se tam od roku 2021, práce skončily v závěru května.

Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem | Video: Deník/Topi Pigula

Celková rekonstrukce přišla na 425 milionů korun. Slavnostně byla ukončena 23. května. „Cestující v Roudnici nad Labem mohou nyní pohodlně nastupovat do vlaků u celkem pěti staničních kolejí. K vybudování tří nových nástupišť bylo potřeba provést nezbytnou změnu konfigurace kolejiště. Už existující ostrovní nástupiště mezi dvěma stávajícími kolejemi pak dělníci zrekonstruovali a současně provedli potřebné zvýšení jeho nástupních hran. Díky normové výšce 550 milimetrů nad kolejí se nacházejí v úrovni podlahy moderních vlaků, navíc jsou bezbariérově přístupná,“ informovala Správa železnic.

Práce v Roudnici začaly v květnu 2021, na renovaci se podílely firmy Chládek & Tintěra a Monzas. „Zásadní obnovou prošel podchod, a to i v souvislosti s výstavbou výtahů pro zajištění bezbariérového přístupu. Nutné stavební úpravy proběhly také ve výpravní budově, opravilo se i schodiště a doplnil nový orientační systém,” pokračoval správce nádraží.

Éra destinačního manažera Jirmana končí kontrolami. Prověřují hospodaření

„Nástupiště a podchod dostaly moderní osvětlení, provoz v celé stanici monitoruje kamerový systém. Nezbytnými úpravami prošlo rovněž trakční vedení a zabezpečovací zařízení ve stanici a v přilehlých traťových úsecích,” dodali zástupci Správy železnic s tím, že větší bude po rekonstrukci určitě také bezpečnost.

Při renovaci nádraží a nástupišť se ale také ukázaly některé problémy. První nástupiště je příliš krátké, aby se k němu vešly rychlíky spojující Prahu a Děčín, některé mají délku i 240 metrů. Proto jsou k němu zařazovány jen výjimečně za dalších opatření zaručující bezpečnost. Běžně tak rychlíky budou směřovat na jiná nástupiště, která je pojmou. „Na provozovateli dráhy požadujeme, aby vlakové soupravy nasazované na rychlíky Labe, byly přistavovány na 3. nebo 4. nástupiště, která jsou delší. Pokud však z jakýchkoliv důvodů musí být výše zmíněné vlaky přistaveny k 1. nebo 2. nástupišti, která jsou kratší, je vlakový personál, povinen usměrnit výstup cestujících tak, aby byl bezpečný,“ řekl mluvčí Českých drah Emanuel Vittek.

1/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 2/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 3/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 4/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 5/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 6/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 7/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 8/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 9/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 10/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 11/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 12/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 13/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 14/20 Zdroj: Deník/Topi Pigula Rekonstrukce nástupišť v Roudnici nad Labem skončila. 15/20 Zdroj: se svolením Správy železnic Zrekonstruované nádraží v Roudnici nad Labem. 16/20 Zdroj: se svolením Správy železnic Zrekonstruované nádraží v Roudnici nad Labem. 17/20 Zdroj: se svolením Správy železnic Zrekonstruované nádraží v Roudnici nad Labem. 18/20 Zdroj: se svolením Správy železnic Zrekonstruované nádraží v Roudnici nad Labem. 19/20 Zdroj: se svolením Správy železnic Zrekonstruované nádraží v Roudnici nad Labem. 20/20 Zdroj: se svolením Správy železnic Zrekonstruované nádraží v Roudnici nad Labem.

A jak na zrenovované nádraží reaguje veřejnost? Část renovaci vítá a líbí se jí výsledná podoba, najdou se ale i kritici. „Líbí se mi to. Je to moderní, modernizaci rozhodně kvituji. Podchod je pěkně udělaný, myslím, že je to dostačující a pěkné,“ svěřila se na sociálních sítích například Eva Černá.

Za vážnou nehodu u Roudnice dostal 4 roky. Neřídil jsem, trvá muž na nevině

Naopak Milan Horník vidí nedostatky. „Délka prvních nástupišť se nepovedla. A také lavičky jsou nepraktické, kovové a je jich podle mého málo. Je dobře, že se rekonstruuje, ale mohlo se to podle mého udělat o něco lépe,“ myslí si.

Zajímavostí roudnického nádraží je budova u prvního nástupiště. Ta je rodným domem herce Svatopluka Beneše. Slavná osobnost českého divadla a filmu se v Roudnici narodila 24. února 1918.