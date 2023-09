Váš účet je napadený, zavolal 54leté ženě z Roudnicka pracovník banky. Jenže byl falešný. Stejně jako policista a bankovní poradce. Žena jim „naletěla“, peníze poslala, kam chtěli, přišla tak bezmála o 400 tisíc korun.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Poškozená uvedla, že jí telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že byl její účet napaden. Doporučil ji, aby si do svého počítače nainstalovala aplikaci, prostřednictvím které nahlédne do jejího počítače i on a bude jí moci poradit se zajištěním finanční hotovosti na jejím účtu,“ popsala začátek případu policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Díky aplikaci měl podvodník přístup k datům a telefonu ženy. „Následně jí zavolal jiný muž, který se představil jako bankovní poradce, který jí nejprve přesvědčil, aby si převedla peníze ze spořicího účtu na běžný účet a dále si mohla finanční prostředky uschovat na pojištěné účty. Telefonicky jí poradil, na jaké bankovní účty má své peníze poslat. Poškozená odeslala peníze dle jeho instrukcí, kdy tyto transakce sama potvrdila prostřednictvím svého mobilního telefonu,“ pokračovala tisková mluvčí.

Aby transakce byla ještě „věrohodnější“, zavolal ženě také policista. Jenže i ten byl falešný. „Během provedení výše uvedených transakcí byla kontaktována dalším mužem, který se představil jako policista a utvrdil jí v tom, že skutečně jedná se zástupci banky a že má postupovat dle jejich instrukcí. Poškozená tak odeslala bezmála 400 tisíc korun neznámo kam,“ dodala Pavla Kofrová.

Když si později žena uvědomila, že se stala obětí podvodu, už byly peníze na jiných účtech. Žena podvod oznámila na policii, která nyní po pachateli či pachatelích intenzivně pátrá.

„Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na linku 158 a celou záležitost oznamte,” radí opakovaně policisté.