Několik zlomených stromů zůstalo po nedávném řádění vichřice také v roudnickém lesoparku Pod Lipou v blízkosti fotbalového hřiště. K jejich zničení přispěl i fakt, že byly staré a nemocné. Podle vedoucího roudnického odboru životního prostředí Vladimíra Drože kmeny opakovaně narušily záplavy, které město zasáhly v letech 2002, 2006 a 2013.

„Voda tu stála několik týdnů. Strom může na první pohled vypadat zdravě, ale když si prohlédneme jeho zlom, je patrné, že uvnitř je dřevo zničené,“ popsal Drož s tím, že podobně postižených dřevin bude v této lokalitě většina.

Špatný stav stromů v parku Pod Lipou přidělává vrásky i roudnickým fotbalistům, kteří mají v těsné blízkosti sportovní areál. Už v minulosti jim padající stromy poškodily například oplocení nebo tribunu. Sportovci se proto s prosbou o pomoc obrátili na roudnickou radnici.

„Škody na majetku jsou sice špatné, ale horší je, že se tu denně pohybuje 150 až 180 dětí. Mám obavy, aby se tu nestal nějaký úraz,“ poznamenal jednatel sportovního areálu F. A. Pod Lipou Václav Vohánka a dodal, že další kácení bude nutné také na části pozemku, která ale patří pod sousední Vědomice. Také pozemek před fotbalovým hřištěm patří do katastru Vědomic, ale jeho majitelem je město Roudnice nad Labem, které ho koupilo a má tak povinnost se o něj starat. Radnice proto nyní plánuje celý porost postupně obnovit.

Dvě etapy

Mluvčí roudnické radnice Jan Vancl informoval, že obnova parku proběhne ve dvou etapách. „Ta první by měla proběhnout v nejbližších dnech a týdnech, kdy odborná firma odstraní ty nejnebezpečnější stromy kolem sportovního areálu, a zbytek má být dokončen příští zimu,“ uvedl Vancl. Dohromady by se tak do konce února mělo vytěžit asi jedenáct stromů. Aby se předešlo případnému poškození cest, inventáře nebo i okolních stromů, použije firma vysokozdvižnou plošinu.

„Nejsem příznivcem bezdůvodného kácení, ale prohlídka ukázala, že stromy v lesoparku zcela reálně ohrožují nejen procházející sportovce, ale třeba i lidi sedící na lavičkách,“ řekl místostarosta Jiří Řezníček.