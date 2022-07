Kritice čelí nové zásady pro výstavbu v Roudnici nad Labem, které v červnu schválili zastupitelé. Radnice v dokumentu určuje noty, podle nichž bude získávat od developerů příspěvek na rozšíření veřejné infrastruktury. Třeba na stavbu nových školek, škol, komunikací, čističky odpadních vod nebo vodovodního přivaděče. Investoři mají podle nových pravidel do zvláštního fondu přispět přibližně 10 tisíci korunami za metr čtvereční nově postavených bytů nebo nebytových prostorů. Částku jim ale může město snížit, pokud budou stavět ve shodě s jeho zájmy.

Roudničtí se inspirovali v Jihlavě, k podobným krokům sáhla i další města. Impulzem byly i plány na novou výstavbu od některých investorů, které se městu nelíbily. Místním developerům ale vadí nejen výše příspěvku, kritizují i pružné koeficienty. Prý na úřadu vytvářejí prostor pro korupci.

Poloha Roudnice poblíž Prahy lidi k bydlení láká. Přispívají tomu i plány železničářů, podle kterých má nedaleko města vzniknout terminál nové vysokorychlostní trati do Drážďan. „Pozorujeme velký zájem developerů stavět zde především bytové domy,“ potvrdil starosta města František Padělek.

V horizontu budoucích deseti let může v Roudnici vzniknout až 1 500 nových bytů. To by městu přineslo až šest tisíc nových obyvatel. Investoři mají největší zájem stavět v Hracholuskách, Bezděkově a v dalších prolukách.

Kapacita čističky nestačí

Jenže třeba kapacita čističky odpadních vod je už teď na hraně. A její rozšíření nebo výstavba nové „čovky“ může stát i 100 milionů korun. Postavit novou školu pro nejmenší občánky by mohlo stát až 300 milionů. Pokud se bude město dál rozvíjet, bude potřeba zřídit i další služby, nejspíš i novou výpadovou komunikaci. „Rámcově je to až tři čtvrtě miliardy korun do nové infrastruktury,“ vypočítal Padělek s tím, že město má přitom na investice jen 110 až 120 milionů ročně.

Dokument tak podle starosty vznikl proto, aby město připravilo dobré podmínky k životu pro nové obyvatele, ale i zachovalo kvalitu života těch stávajících. „Aby se město nestalo noclehárnou,“ shrnul Padělek.

„To asi nikdo nechce. To je to nejhorší, co se může stát, protože lidé by tu spotřebovávali služby, ale nepřinášeli městu nic dalšího,“ upozornil urbanista, architekt a zpracovatel roudnického územního plánu Petr Vávra.

S novými zásadami polemizuje podnikatel Martin Ulrych z Ulrych Developement. „Pravidla jsou potřeba. Ale že to nebylo vůbec diskutováno a upeklo se to tajně na konci volebního období, nebylo správné,“ poznamenal Ulrych, který chystá výstavbu deseti rodinných domů v Bezděkově. Je i menšinovým vlastníkem v jiném developerském projektu, který chce postavit zhruba 50 bytů v areálu bývalých strojíren. Zásady podle Ulrycha mění podstatným způsobem dosavadní plány stavebníků. Musí do rozpočtů zakomponovat poplatek jako dodatečný náklad.

Plánů se nevzdává

Svých plánů se ale ani tak Ulrych nevzdává. Chce usilovat o co nejnižší poplatek. „Budu se snažit přizpůsobit maximálně tomu, aby nám vyšel koeficient co nejníž,“ shrnul Ulrych, který je také majitelem místní realitní společnosti.

Podle něj budou kvůli novým pravidlům klienti realitek tratit. „Vidím příběhy lidí, kteří si stěžují a brečí, že tu byty nejsou, domy už vůbec ne. Teď když je konečně šance nastartovat výstavbu, tak ji tento poplatek prodraží. Ve finále navýšení ceny neponese developer, ale člověk, který si tu nemovitost bude pořizovat,“ sdělil Ulrych.

Plány města se nelíbí ani Martinovi Vachkovi z Roudnice, který posledních 15 let řídil developerskou firmu v Praze a šest let předsedal asociaci developerů. „Absolutně postrádám debatu,“ kritizoval Vachek s tím, že v Praze se něco podobného řešilo 3,5 roku.

„Úředníci budou zasypáni žalobami, bombardováni investory a výstavba se zastaví,“ podotkl Vachek. Podle něj je oproti Praze poplatek v Roudnici až desetinásobný. Koeficienty, kde se dá pohybovat od nuly do 10 tisíc za metr čtvereční, mu přijdou netransparentní. „Budete vytvářet tlak na lidi, kteří o tom budou rozhodovat,“ varoval Roudničan radní.

S kritikou starosta Padělek nesouhlasí. Podle něj jsou jasná pravidla potřeba především v zájmu stávajících obyvatel města. „Není pravda, že jsme zastavili developement. Jsme povinni chránit zájmy občanů, tímto jsme nastavili pravidla. Jsme na začátku,“ dodal starosta s tím, že do půl roku chce město dopady dokumentu vyhodnotit.

Padělek naznačil, že podmínky lze změnit, třeba Jihlava měnila podobná pravidla čtyřikrát. „Neblokujeme developement, ale chceme, aby byl kvalitní a město na to mělo,“ uzavřel starosta.