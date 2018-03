Roudnice nabídne pozemky pro výstavbu rodinných domů na Štěpárně

Lidské zdroje - Lidské zdroje Personalista 30 000 Kč

Personální referenti personalista/ peronalistka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hlavní pracovní náplní pro tuto pozici je: , ˘ odpovědnost za rozsah a systém firemních benefitů včetně řízení sociálního rozpočtu , ˘ komplexní zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců včetně přípravy ročního rozpočtu, a tréninkového plánu , ˘ realizace výběrových řízení ve spolupráci s liniovými manažery, ˘ příprava úvodního programu seznámení se společností a koordinace procesu adaptace nových zaměstnanců,, ˘ odpovědnost za tvorbu a aktualizaci příslušných ISO směrnic a dalších vnitřních předpisů, ˘ zajištění a spolupráce s dodavatelem závodního stravování a kantýny ve vlastním zařízení, ˘ zajištění a spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařských služeb ve vlastním zařízení, ˘ organizace exkurzí pro studenty, ˘ odpovědnost za zpracování faktur v prostředí SAP a komunikace s dodavateli služeb, Naše představa o kandidátovi: , Důraz klademe na osobnost a charakter uchazeče, který si váží příležitosti pracovat ve společnosti Lafarge Cement, a.s. a ve skupině LafargeHolcim, má zájem o odborný růst a rychle se adaptuje na vysoký pracovní výkon. , " SŠ / VŠ vzdělání , " vysoce kooperativní osobnost s výbornými komunikačními a organizačními schopnostmi, " vysoká míra flexibility, schopnost práce v prostředí mezinárodní korporace, " schopnost a zájem zapojovat se do lokálních meziútvarových projektů, případně do projektů na úrovni regionu, " schopnost plynulé komunikace v angličtině, " zájem o vzdělávání v oboru a odborný růst, " orientace na vnitřního / vnějšího zákazníka, " praxe v oboru personalistiky výhodou, orientace v oblasti pracovněprávních předpisů, " MS Office s důrazem na Excel na dobré uživatelské úrovni, znalost SAP výhodou, Naše nabídka: , " nástupní hrubá měsíční mzda 30 000 Kč + měsíční prémie 10% z hrubé měsíční , mzdy, první navýšení mzdy předpokládáme po zkušební doby a další navýšení mzdy po zapracování, výsledná mzdová úroveň závisí na kvalitě kandidáta , " pracovní smlouva na dobu neurčitou , systém zaměstnaneckých benefitů: příspěvek zaměstnavatele na produkty penzijního připojištění, pět týdnů dovolené, vlastní závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, vlastní zdravotní středisko s pracovnělékařskou službou a rehabilitační péčí, systém návratných bezúročných zápůjček, systém příspěvků na rekreaci, sport a zdravotní péči, ozdravný program , Termín nástupu dohodou. , Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete e-mailem na adresu:, petra.chmatalova@lafargeholcim.com, Petra Chmátalová, personalista specialista, Informace o Lafarge Cement, a.s. v ČR: www.lafarge.cz, Informace o Skupině LafargeHolcim: www.lafargeholcim.com.. Pracoviště: Lafarge cement, a.s., 411 12 Čížkovice. Informace: Petra Chmátalová, +420 416 577 326nebo723 988 735.