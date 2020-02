Projekt představil lidem minulý týden v kinosálu SOŠ a SOU v Neklanově ulici jeho autor Josef Filip minulý týden. „Navržena byla nejen realizace nových povrchů, ale i přesné vymezení stání pro osobní automobily, prostoru pro cyklisty i chodce. Do projektu jsou zakomponované principy zadržování dešťových vod, ať se už jedná o vsakování dlažbou v parkovacích stáních a částečně i v chodnících, nebo v tzv. dešťových zahradách, tedy v zelených plochách k tomu uzpůsobených,“ vysvětlil Filip.

Stavba dále propojuje chodníky v jednotlivých ulicích, které jsou společně s místy pro přecházení navržené jako bezbariérové. Samozřejmostí je i výměna veřejného osvětlení, včetně doplnění zcela nových lamp.

Dotazy na samotný průběh stavby zhruba pěti desítkám lidí zodpovídal také zástupce stavební firmy Metrostav Lukáš Mareš. Přítomné ujistil, že udělá maximum pro to, aby po celou dobu rekonstrukce fungovala alespoň základní obslužnost dotčených ulic. Díky rozdělení prací vždy jen na polovinu uličního prostoru by nemělo dojít k úplnému přerušení provozu. Místní si tak sice budou dočasně hledat parkování jinde, ale nemusí se bát absence svozu odpadu nebo nemožnosti projetí vozidel integrovaného záchranného systému.

Přítomní byli také vyzváni, aby průběžně komunikovali se zodpovědnou osobou zhotovitele, jejíž kontakt bude u staveniště na viditelném místě.

„Zhotovitel přislíbil vstřícnost vůči požadavkům rezidentů. Pokud letos například někteří plánují opravy své nemovitosti, je nutné se s ním včas domluvit na termínu prací a možnostech přístupu k ní. Zájmem o dění na staveništi v bezprostřední blízkosti bydliště a aktivní komunikací s kontaktní osobou firmy lze předejít většině případných komplikací,“ upozornil starosta města František Padělek.

Rekonstrukce poběží v několika etapách. 2. března se nejprve dotkne vrchní části ulice Budovatelů, od Aleje 17. listopadu po křížení s Barákovou ulicí. Od druhého březnového týdne také souběžně poběží práce ve slepé části Stadické ulice. Úpravy ulice Školní se záměrně rozdělily tak, aby druhá etapa v prostoru mezi základní a mateřskou školou zásadně nezasáhla do vyučování. „V projektu je plánováno, že by stavební práce, které zde budou probíhat, proběhly v období letních prázdnin, tak aby co nejméně rušily a provoz zde mohl být plně omezen,“ upřesnil Filip.

Práce vyjdou téměř na 26 milionů korun. V dotčených ulicích loni na podzim proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace.