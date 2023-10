Do čela obecně prospěšné společnosti Říp, která zajišťuje chod roudnického kulturního domu a informačního centra, se ve výběrovém řízení nepodařilo sehnat nikoho podle představ správní rady. Ta tak konkurz zrušila a do funkce ředitelky k 1. říjnu jmenovala krizovou manažerku Janu Drahošovou. Informují o tom nové Roudnické noviny.

Součástí práce krizové manažerky bude i péče o chod kulturního domu Říp. | Foto: se svolením MÚ Roudnice nad Labem

Do konce září vedl Říp provizorně místostarosta Jiří Řezníček (ANO) poté, co na vedoucí místo v první polovině tohoto roku rezignoval Luděk Jirman. A to poté, co správní a dozorčí rada a městské orgány shromáždily poznatky o jeho ekonomických pochybeních. „Ta spočívala v pozměňování bankovních výpisů a dalších účetních dokladů za účelem zkreslování údajů o stavu hospodaření,“ připomíná v periodiku starosta František Padělek (Společně pro Roudnici).

Starosta dodává, že Jirman tak zakrýval zneužití finančních prostředků společnosti k osobnímu účelu, dluhy vůči státu a dalším osobám. Díra v rozpočtu podle předchozích informací přesahovala 6 milionů. Věc nyní řeší orgány činné v trestním řízení. Ty se již nejspíš také zabývají podobnými lapsy v hospodaření litoměřické destinační agentury České středohoří, kde Jirman dříve působil také jako ředitel.

Roudnické opozici se nelíbí, že mohlo zmizet tolik peněz ze společnosti, založené a financované městem. „Viníka zpronevěry v osobě bývalého ředitele máme, ten byl identifikován, ale chybí určit, kdo i přes funkční prvky dohledu umožnil vznik tak rozsáhlé škody,“ píše v sloupku v týchž novinách Radim Svoboda (ODS a KDU-ČSL). Podle něj se správní rada dopustila opomenutí a nečinnosti z liknavosti, nezájmu, nebo ze zištnosti.

Do konkursu jde majetek destinačky České středohoří, její práci převzal kraj

Padělek spoluvinu kontrolních a řídících orgánů Řípu na defraudaci vyvrací. Ze starostových slov v úvodníku novin vyplývá, že Jirman do jisté míry klamal tělem, když Říp i v posledním období zdánlivě fungoval bezchybně. První pochybnosti o možných nekalých praktikách byly až koncem minulého roku ještě bez jasných důkazů. Ty se přitom dařilo sbírat komplikovaně, zejména vzhledem k bankovnímu tajemství.

Krizová manažerka by zatím měla Říp vést jeden rok do případného nového konkurzu. Padělek ujišťuje, že kulturní, informační, ani dopravně servisní obsahová náplň společnosti tím nijak neutrpí.