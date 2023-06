/FOTO/ Diskuze veřejnosti, ministerstva dopravy a Správy železnic na vysokorychlostní železnice (VRT), která má regionem v budoucnu vést, proběhla v roudnickém kulturním domě Říp. Debatovat přijel také ministr dopravy Martin Kupka.

V Roudnici proběhla veřejná diskuze k plánované vysokorychlostní železnici. Vizualizace ukazují, jak by mohla trať a nádraží vypadat. | Foto: se svolením Správy železnic

Hluk, komplikace s dopravou a nejistota, kudy přesně trať povede. Tak by se daly shrnout nejčastější obavy části veřejnosti z projektu vysokorychlostní trati, jejíž terminál je naplánován u Roudnice nad Labem. S posledním bodem souvisí i obavy, zda nedojde k výkupu či vyvlastnění nemovitostí za zákonem určené nízké ceny. Zatímco trasa z Prahy podél Labe je víceméně jasná a může se začít pracovat na podrobnějších projektech, tak pokračování z Roudnice nad Labem směrem k Ústí nad Labem má stále několik variant. Právě na to narážela ve svém vystoupení starostka Hrobců Kateřina Hlaváčová.

„Neumím se představit, že u nás v Hrobcích, kde už teď je nesnesitelný hluk, přibudou další koleje a obec bude obkroužena ze všech stran. Navíc tady několikrát zaznělo, že sice ještě není rozhodnuto o finálním vedení trati, takže nechápu, jaká preventivní protihluková opatření se budou dělat, když stále ještě není jasné, kudy trať povede,“ hájila klid v Hrobcích starostka.

Moderní zelené motoráčky jsou tady. Na trati na Lípu a Teplice nahradí RegioNovy

„Pokud dojde k posouzení kumulativního hluku přímo u vás v obci, můžeme postavit protihlukové stěny,“ snažil se situaci vysvětlit Martin Hruška ze Správy železnic. Na to starostka argumentovala tím, že podobné opatření už v obci jsou a přesto hluk z železnice život v obci komplikuje.

Téma hluku přidal do diskuze i koordinátor sdružení obcí a spolků Koridor D8. Martin Klečka. „Vůbec se nemluví o tom, že došlo k navýšení hlukových limitů, což považuji za faul, a to nejen u VRT, ale u dálnic. Měnit pravidla v průběhu procesu je něco, co považuji za nefér,“ poznamenal Klečka s tím, že i přes veškeré ujišťování se obává navýšení hlukové zátěže.

„Problém je v tom, že Správa železnic začala projektovat úplně jinde, aniž by to někomu řekla, a tak se není co divit, že k projektu vládne velmi silná nedůvěra,“ shrnula starostka Hlaváčová špatné zkušenosti z minula. „Lžou a jsou to jenom kecy,“ zaznělo několikrát z hlediště během představování projektu.

Do krásy vykvetl mák a jetel pod Středohořím. Čtenáři vyfotili purpurová pole

Pro majitele nemovitostí důležité téma přinesl do diskuze hospodář Vojtěch Král. „Mám tady statek a pozemky a liniový zákon jasně říká, že v případě vyvlastnění může majitel pozemků dostat až jedenapůlnásobek odhadní ceny. To je hanba a ostuda, za to nikdo nic nového nepořídí. Navíc pokud cenu odmítne, dostane jednonásobek v rámci soudního příkazu,“ rozčiloval se Král.

Podle něj musí dojít k přeformulování zákona. Ministr Kupka se ho sice pokusil uklidnit příkladem z Přerova, ale zákon rozporovat nemohl. „Je to psáno v liniovém zákoně a s tím nic neudělám,“ trval Král, který v dotčené oblasti vlastní nejen stavby, ale i polnosti. „Navíc nejde jen o pozemky, ale i podnikání. Když mi seberete hektary lesa a polí, na zemědělské usedlosti mám plno traktorů. To je pak mám přestěhovat do Terezína na náměstí?“ ptal se Král emotivně.

Rekonstrukce litoměřického muzea skončila. Na novou expozici si lidé počkají

Ministr dopravy Martin Kupka v Roudnici nad Labem přiznal, že je velkým podporovatelem vysokorychlostní železnice a řekl, že VRT bude mít vliv na to, jak budeme v budoucnu úspěšní. „Železnice je nejšetrnější způsob dopravy a my potřebujeme dostat zboží z dálnic. Otázkou je, jak to udělat, když v současné době se na stávající železnice žádné další vlaky nevejdou,“ řekl ministr Kupka.

Na otázku, kde na obří projekt vezme za současné napjaté ekonomické situace Česká republika peníze, neodpověděl. „V letošním roce přineseme výhled 10letého ekonomického plánu. Když si s tím poradili v Polsku, v Uzbekistánu, tak by si s tím měla poradit i Česká republika. V dané situaci nemáme na výběr. Jinak neobstojíme v konkurenci ostatní států,“ řekl. Současný odhad ceny vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se odhaduje na 150 miliard korun, nicméně není vyloučeno, že se v budoucnu mohou ceny ještě zvýšit.