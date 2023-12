Přestože budova bývalé LDN není památkou a provoz v ní je vysoce náročný na energie, firma ji kvůli novému domovu bourat ani zateplovat nebude. Kvalitní rekonstrukcí má projít jen fasáda, dveře a interiéry. Na budovu má navázat nová přístavba do výšky 12,5 metru, která má vzniknout na místě stávajícího nižšího přístavku. Sousedé z okolních ulic Kratochvílova, Švagrovského a Dr. Slavíka, které zastupuje známá pražská právní kancelář, proti tomu ale mají desítky námitek. „Ta hlavní je, že jim to snižuje komfort bydlení. Pak následují specifika jako snížení viditelnosti ze zahrad, zvýšení hluku a světelného smogu,“ vypočítává Jan Mojžíš z VIAD delta.

S protestujícími sousedy se investoři ze své iniciativy setkávali, navrhovali řešení jako vyšší plot, utlumení světel i kompenzace. Sousedi ale na žádné kompenzace nepřistoupili a napadali i navržené úpravy.

„Chápu, že byli zvyklí, že se tam dlouho nic nedělo. Ale i dříve to sloužilo pro podobný účel,“ připomíná Mojžíš s tím, že seniory s demencí není dobré vyčleňovat za města. Protože se pak za nimi těžko dostává blízkým a personál v těchto odlehlejších zařízeních nechce pracovat. „My jsme soukromým majitelem a vycházíme z toho, co tady lze dělat a co je ve veřejném zájmu,“ dodává investor. „Nebude to tu nijak divoké, vždyť tu budou hlavně senioři na lůžku,“ ujišťuje Mojžíš.

Dnes je spor v takové fázi, že právníci firmy komunikují s právníky sousedů. Podle investorů sousedé nakonec dosáhnou jen odložení stavby. „Věříme, že se nám podaří v blízké době získat pravomocné územní rozhodnutí,“ říká Mojžíš s tím, že hned potom by zažádali o stavební povolení, aby mohli za rok nebo rok a půl konečně stavět. Budova bývalé LDN zatím slouží od března 2022 jako nouzová ubytovna pro uprchlíky z Ukrajiny. Investory o to osobně požádal starosta František Padělek. Aktuálně je tu okolo 50 lidí, od zastavení plošných finančních příspěvků pro Ukrajince od státu odsud někteří odešli.

Soused: „Kdyby aspoň jedno patro sundali“

Areál obklopují ulice Kratochvílova, Švagrovského a Dr. Slavíka. Deník oslovil několik lidí, kteří bydlí v tamních rodinných domcích. Dva uvedli, že s výstavbou nového domova problém nemají. Výhrady části protestujících sousedů nakonec shrnul Filip Exner z Kratochvílovy ulice. „Nejde o účel stavby, proti tomu nic nemáme. To je chvályhodné, to podporujeme. Jde o tu stavební hmotu jako takovou,“ sdělil Exner.

Sousedům se tedy nelíbí chystaná, jejich slovy masivní přístavba, která má vyrůst na místě stávající nižší přístavby klasického objektu, který zůstane. „Budeme tu mít obrovský nevzhledný objekt, nehodící se do památkové zóny,“ nelíbí se podle Exnera protestujícím sousedům. „Kdyby aspoň jedno patro sundali a ta masa byla nižší, jsme ochotní s nimi o tom jednat. Pro ně je to ale nepřijatelné, pro svůj podnikatelský záměr potřebují takovou předimenzovanou stavbu,“ dodává Exner.

Kvůli přístavbě budou podle něj mít lidé výhled místo na klasické staré střechy starého města a stromy na krychli panelákového typu. „Plus přijdeme o soukromí, protože to bude podle projektu plné oken, z nichž bude vidět k nám na zahrádky. Lidé tu mají zahrádky, grily, ohniště,“ vypočítává Exner.

Podle něho také může být problém s kapacitou kanalizace a zvýšenou dopravou nejen při stavbě, ale i při provozu už postavené budovy. A to za situace, kdy už teď je v ulicích kolem areálu problém zaparkovat. „Naším cílem je nejlépe tu stavbu zastavit. Nebo se s nimi domluvit, že to bude nižší,“ uzavírá Exner.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín