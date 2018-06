Roudničany čeká nová zastávka i změny odjezdů autobusů

Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) učitel/ka matematiky. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: " úvazek lze doplnit o hodiny informatiky, základů přírodních věd apod., " možné jako plný nebo částečný úvazek, Požadujeme:, " vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření výhodou, ć vhodné i pro studenty navazujícího magisterského studia, " dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování , " ochotu na sobě neustále pracovat a vzdělávat se, " spolehlivost, pečlivost a flexibilitu, " praxe na střední škole výhodou, Nabízíme: , " po zapracování poměr na dobu neurčitou, " moderní pracovní prostředí s rodinnou atmosféru 5 minut pěšky od nádraží, " přizpůsobení rozvrhu Vašim možnostem, " možnost zapojení do mezinárodních projektů - služební cesty do zahraničí, " podporu dalšího vzdělávání, Mzdové podmínky a benefity: , " nástupní mzda od 25 tis. Kč (plný úvazek), " příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a zdraví , " firemní notebook s připojením na internet, Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem nebo telefonicky.. Pracoviště: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Náměstí Jana z Dražic, č.p. 169, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Richard Červený, +420 723 829 267.

Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu operátor výroby hnojiv. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21100 kč, mzda max. 22200 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Náplň práce:, ˘ Obsluhuje výrobní zařízení a reguluje vstupní faktory, jako je např. tlak, teplota, vstup médií, čistota provozu atd…, ˘ Zajišťuje pochůzkovou činnost a kontroluje stav zařízení v provozu, provádí čištění technologie, ˘ Spolupráce s ostatními zaměstnanci provozu, ˘ Směnný provoz, Požadujeme:, ˘ Vyučení v oboru provozní chemik či technického zaměření (výhodou), ˘ Manuální zručnost, ˘ Chuť pracovat, ˘ Snaha dlouhodobě se profilovat na provoze, loajalita, ˘ Dobrý zdravotní stav, ˘ Ochota pracovat ve směnném provozu, Nabízíme:, Finanční hodnocení a benefity Ostatní benefity, Motivující finanční ohodnocení 5 týdnů dovolené, 13. mzda Bezúročné půjčky pro zaměstnance, Odměny akcionáře Program Sport - volné vstupy do sport. zařízení, Stabilizační příspěvek Firemní akce pro zaměstnance, Příspěvek na dojíždění Slevové prodejní akce, Příspěvek na penzijní / životní pojištění Prodej občerstvení v chemickém areálu, Příspěvky na stravování Zázemí skupiny Agrofert, Příspěvek na zotavenou Pomoc zaměstnancům v nouzi, Příspěvek do firemní cafeterie Zvýhodněné tarify mobilního volání, , Své životopisy posílejte na libuse.tomanova@lovochemie.cz, odevzdejte osobně na personální oddělení nebo nás kontaktujte na tel.: 416 562220, 702007942 (Libuše Tomanová)., , Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů a s jejich využitím pro účely hodnocení v rámci výběrového řízení v souladu s ustanovením zákona , č. 101/2000 Sb. v platném znění pro Českou republiku, o ochraně osobních údajů., Též telefonický kontakt denně od 8.00-14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.