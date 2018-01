Roudničanům uleví obchvat za 385 milionů, stavět se začne už letos

Roudnice n. L. - S dlouho plánovanou stavbou silnice okolo města se začne letos. Stavba město potrápí víc než rok.

Roudnice nad LabemFoto: Deník/Karel Pech

„Až se ulehčí husté dopravě, bude tu ještě příjemněji než dnes,“ zhodnotil život v Roudnici básník Milan Děžinský. Jeho slova se naplní co nevidět, a to díky nové silnici, která je zatím nakreslena jen v projektové dokumentaci. Obkrouží část městské zástavby a elegantně propojí silnice II. třídy s čísly 240 a 246.



S výstavbou nové silnice, která Roudnické vysvobodí od náklaďáků, se začne v tomto roce. Město pomohlo s výkupem pozemků kraji a ten bude v nejbližší době hledat společnost, která obchvat postaví. „Náš stavební úřad vydal povolení a všecko je připraveno,“ potěšil obyvatele města v ohlédnutí za rokem 2017 starosta Vladimír Urban.



„V současné době jsou vydaná všechna stavební povolení potřebná k provedení stavby,“ potvrdila krajská mluvčí Lucie Dosedělová s tím, že nyní probíhají poslední kontroly projektové dokumentace spolu s rozpočtem.

Stavba by měla trvat 17 měsíců a stát víc než 385 milionů. Kraj ji zafinancuje z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „Přesné rozdělení financí, které budou hrazeny z rozpočtu kraje a dotace IROP, budeme znát až po podání žádosti,“ dodala Dosedělová.



Během výstavby se v katastru města postaví tři kruhové objezdy. Konkrétně na křižovatce silnic II. a III. třídy v Kratochvílově ulici pod Hostěrazem, na křižovatce silnic II. a III. třídy pod letištěm na odbočce na Kleneč a také kousek odsud, na křižovatce silnic II. třídy u firmy Antinari.

„Kvůli tomu dojde k rozsáhlým dopravním opatřením, která budou mít jistě vliv na plynulost dopravy v Kratochvílově, ve Špindlerově a v Žižkově ulici,“ upozornil mluvčí města Jan Vancl.

Náklaďáky vadíRoudnice nad Labem volá po vybudování obchvatu přes 30 let. Dopravu ve městě zatížil zejména tranzit nákladních automobilů do štětských papíren, dobříňské štěrkopískovny a masokombinátu na Bezděkově. Provoz do centra města se zvýšil také kvůli přivaděči od dálnice D8.

Po dokončení stavby však v těchto ulicích dojde naopak k výraznému snížení hustoty především nákladní dopravy. „V lokalitě, kterou léta nadměrně zatěžovala doprava, by se měl výrazně zlepšit komfort bydlení,“ řekl Vancl a dodal, že částečné zklidnění průjezdu lze očekávat i v Bezděkově.



Podřipská metropole volá po obchvatu města už přes 30 let. K zintenzivnění hlavně těžké dopravy tu postupně docházelo kvůli výrobě a jejímu zvyšování ve štětských papírnách, v dobříňské štěrkopískovně a masokombinátu na Bezděkově. Provoz do centra se nakonec zvýšil kvůli přivaděči od dálnice D8.



„Největším problémem byl výkup pozemků na uvažované trase, při kterém se město snažilo kraji pomoci,“ uvedl už dříve místostarosta města František Padělek.



V předchozích letech se výkup na nějaký čas zastavil z důvodů nevyřešeného majetkového vypořádání v rámci církevních restitucí, v jiném případě výkupem od fyzických osob.

JEDEN OBCHVAT NESTAČÍ

U Roudnice se počítá ještě se Severozápadním obchvatem. Naposledy přišel na přetřes, když si při loňských parlamentních volbách v referendu odhlasovali občané Vědomic, že jsou proti navržené stavbě přeložky silnice II/240 z Roudnice přes Vědomice.

Tento obchvat včetně části s novým mostem přes Labe, která by se katastru Vědomic dotkla, je podle Vancla pro Roudnici jednou ze zásadních priorit. O stavbě se prý rozhoduje na krajské úrovni a v současnosti není pro výstavbu této etapy stanovený termín.



„Odklon těžké dopravy z centra Roudnice a Zavadilky značně pomůže oběma lokalitám,“ uvedl Vancl s tím, že pokud by snaha o posun trasy měla znamenat komplikace v budoucí realizaci celé stavby, bude vedení Roudnice požadovat a podporovat zpracování optimální varianty, která bude kompromisem všech zúčastněných stran.



„I za cenu omezení dotčené obce,“ upozornil mluvčí města.