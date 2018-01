Rodičům v Litoměřicích uleví dětská skupina

Litoměřice – Zařízení sídlící v Jezuitské ulici otevírá v únoru.

V kraji se otevřely už tři dětské skupiny. Největší předběžný zájem rodičů však Mateřské centrum Sluníčka eviduje v Litoměřicích. Po zkolaudování rekonstruovaných prostor otevře dětskou skupinu v únoru v Jezuitské ulici.



Zařízení v Ústí, Chlumci a Teplicích založila nezisková organizace poté, co to zákon o poskytování této služby na konci roku 2014 umožnil. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jím řešilo problémy spojené se zrušením jeslí, s nedostatečnou kapacitou školek a s těžkým uplatněním rodičů na trhu práce.



„Maminky do skupiny mohou umístit dítě už od 1 roku. Stará se o ně kvalifikovaný personál a zařízení musí splňovat všechny hygienické nároky. Ty jsou dokonce náročnější než na školky,“ přibližuje ředitelka centra Denisa Budínská.

V Jezuitské se o děti, kterých bude najednou maximálně 12, postará Stanislava Bažantová. „Po rodičovské jsem si u Sluníček udělala dvouměsíční kurz na chůvu. Tak jsme se seznámily. O tuto práci jsem měla zájem i proto, že jsem z Litoměřic,“ říká maminka dvou holčiček. Druhou chůvu centrum ještě vybírá.



Jedinými podmínkami pro přijetí dětí je očkování, aby jim byl aspoň rok a aby chodily. „Na procházky je chůvy vezmou v kočárku. Jde spíš o to, že kdyby jen lezly, mohly by jim při hraní ublížit starší děti,“ upřesňuje Jitka Chmelová ze Sluníček.



Litoměřická skupina bude otevřena od 7.30 do 15.30 hodin, rodiče sem ale mohou dát svou ratolest třeba jen na dopoledne. Po dopoledním programu bude následovat oběd a polední klid.

POSPĚŠTE SI

Docházku dětí musí centrum evidovat a posílat MPSV. To chce mít přehled, zda do skupiny nechodí víc dětí, než zákon povoluje. Nebo zda sem rodiče se sociální podporou neumisťují děti do 2 let víc než na povolených 46 hodin měsíčně.



Všechny dětské skupiny provozované centrem podporuje dvouletá dotace Evropského sociálního fondu z programu Zaměstnanost. Ta pokrývá provozní náklady a rodiče platí už jen 1 200 korun měsíčně, případně stovku za den.

Maminky sem však nemohou odložit dítě, kdy si vzpomenou. „Musejí je sem umístit minimálně pětkrát měsíčně a plánovaně. Podstatou projektu je, aby jim uvolnil ruce k dalšímu vzdělávání, rekvalifikaci nebo práci. Byť by šlo jen o částečný úvazek nebo brigádu,“ vysvětluje Budínská.

Adekvátní prostor v Litoměřicích hledalo centrum víc než rok. „Z toho v Jezuitské jsme byly nadšeny. Chůvy vyjdou zadním bezbariérovým vchodem ven a mají tam hřiště. Přitom jsme v centru města,“ popisuje Chmelová.



Do litoměřické dětské skupiny ratolesti nastálo přihlásilo zatím 6 rodičů. Budínská s Chmelovou očekávají, že plný stav budou mít v únoru nebo březnu. V ostatních skupinách mají obvykle s rodiči uzavřeno okolo 40 smluv. Kromě dětí umístěných nastálo se zde během měsíce tedy prostřídají i desítky dalších.



Popovídat si s chůvou i provozovatelkami Sluníček můžete na dni otevřených dveří ve středu 31. ledna od 9 do 12 hodin přímo v sídle skupiny v Jezuitské 3. Zorientovat se můžete i na webu www.mcslunicka.cz.



MPSV eviduje na Litoměřicku 4 dětské skupiny: tu s názvem Kréta v terezínském domově seniorů, firemní školku litoměřického Hennlichu Baby Club, česko-anglickou školku Monkeys v Roudnici nad Labem a Sluníčko v Malých Žernosekách. Celkově je v kraji 26 dětských skupin s kapacitou 312 míst.