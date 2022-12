Duben

Řípská pouť a dohady o černou stavbu u Budyně

Černá stavba u Budyně nad Ohří Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínV dubnu jsme se vrátili k nelegálně postavenému domu na hranici přírodního parku Dolní Poohří v katastru Budyně nad Ohří. Krajský soud v Ústí zamítl už dvě žaloby ženy, na kterou je nemovitost napsána. Justici si stěžovala, že místní úřady nechtějí přimhouřit oči. Pokuta je pro ni prý příliš vysoká. To poněkud podpořilo spekulace, že stavbu nákladného domu ve skutečnosti financoval místní podnikatel. Přečtěte si, oč v případu jde.

Miliony na černou stavbu u Budyně měla, tisíce na pokutu ne. Soud s ženou vyběhl

Posuňme se výjimečně až do prosince. Tehdy totiž libochovičtí úředníci vyrazili přímo na obhlídku nelegální stavby. Obnovili totiž řízení o odstranění domu a teď si potřebovali ujasnit, co všechno je vlastně potřeba zbourat.

Co všechno tady bude potřeba zbourat? Úředníci mapovali černou stavbu u Budyně

Po dvouleté covidové pauze se na litoměřickém výstavišti konala tradiční jarní Tržnice Zahrady Čech.

FOTO: Probíhá Tržnice Zahrady Čech. Podívejte se, jaký sortiment nabízí

A co by to bylo za duben bez legendární Řípské pouti. Stovky atrakcí, desítky tisíc návštěvníků… Podívejte se, jak to letos na úpatí bájné hory vypadalo.

FOTO: Kolotoče se zas točí, Řípská pouť začala

Atrakce, stánky i hudba. Řípská pouť přilákala tisíce lidí