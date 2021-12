V lednu na svátek Tří králů, dorazily do nemocnice v Litoměřicích první očkovací dávky vakcíny proti onemocnění covid-19 od firem Pfizer a BioNTech. Přibližně sto kusů bylo přednostně určeno pro zdravotnický personál.

Kvůli špatné epidemické situaci se nekonala Tříkrálová sbírka, tak jsme ji znali doposud. Koledníci totiž nevyrazili do ulic a přispět Charitě do sbírky bylo možné on-line nebo prostřednictvím statických kasiček umístěných na úřadech, školách či ve venkovských obchodech.

Na Základní škole Boženy Němcové v Litoměřicích slavnostně představili nový klavír, který škola získala v grantové výzvě od rodinné nadace miliardáře Karla Komárka. Ta je předtím od společnosti Petrof koupila poté, co zakázku v podobě desítky dalších pianin a klavírů odmítl koupit čínský zákazník, protože se česká delegace vydala na návštěvu Tchaj-wanu.

Únor

V únoru začalo velké stěhování exponátů a vybavení z Oblastního muzea v Litoměřicích. Před chystanou rekonstrukcí na místě zůstal jen oltář s výjevem boje svatého Jiří s drakem a kamenná kazatelna se schodištěm ve stylu severské renesance. Jak oltář, tak i schodiště jsou totiž spojeny napevno se zdí budovy a zároveň patří mezi nejcennější exponáty. Všechny ostatní předměty od nejmenšího pravěkého korálku až po více než dvousetkilovou historickou truhlu museli zaměstnanci muzea pečlivě zabalit a odvést do dočasných a pro veřejnost utajených prostor. Konec rekonstrukce budovy staré radnice, kde muzeum sídlí, je plánován na konec roku 2023. Muzeum by se pak mělo veřejnosti otevřít rok následující.

Březen

První jarní měsíc se už tradičně nese v duchu dobrovolnických úklidů přírody. Akce Ukliďme Česko se konala také na Litoměřicku, kde se do úklidu svého okolí pustily desítky lidí. Odpadky sbírali i v Lukavci u Lovosic, kde místní vyčistili okolí hřbitova a přemostění dálničního přivaděče a spojovací silnice z obce směrem k Lovochemii.

Bojovat proti absenci pohybu u dětí, které kvůli distanční výuce a zrušeným kroužkům tráví velkou část dne doma u počítače, se rozhodl mladý tělocvikář Ondřej Pospíšil. Na facebooku založil skupinu s názvem Mladí supersportovci, kde dvakrát týdně vysílal 45minutová on-line cvičení. Nápad okamžitě zaujal desítky rodin, které se ke cvičení nadšeně přidaly. Skupina má stovky členů.

Bolestivě a v křeči umíral po požití jedu kriticky ohrožený luňák červený, kterého ornitologové nalezli v březnu na Litoměřicku. Nedaleko něj objevili také mrtvou káni lesní a dvě kuny. Luňáka se podařilo dohledat poté, co vysílačka, kterou byl vybavený, signalizovala, že se nějaký čas nepohnul z místa. Na Litoměřicku se za poslední roky bohužel nejedná o ojedinělý případ, kdy někdo otráví nebo jinak napadne volně žijící zvíře.

Duben

Jezuitská ulice a přilehlé jezuitské schody v Litoměřicích se v druhé polovině dubna na dva dny staly filmovými ulicemi Paříže. Pořizovaly se tu záběry k osmidílnému thrilleru Extinction (Zánik). Seriál, který se točil pro britský televizní kanál Sky, vypráví o mladíkovi, který zažije konec světa a vrátí se zpět v čase. Po Praze, Mostě nebo Žatci si filmaři vybrali i Litoměřice. Filmaře tu zaujalo právě monumentální kamenné schodiště postavené v ose někdejšího mostu přes Labe v roce 1828. Záběry akční scény v podobě automobilové honičky se pořizovaly jak v Jezuitské a Wintrově ulici, tak i přímo na schodech.

Na Velký pátek vyjela na svou druhou sezonu oblíbená turistická vlaková linka Opárenský expres. Linka od jara do podzimu o víkendech a svátcích jezdí na trase mezi litoměřickým horním nádražím přes Lovosice a Oparno do Chotiměře. Po trati, která vede Oparenským údolím z Lovosic do Teplic, nejezdí pravidelné vlaky od sesuvu půdy u Dobkoviček v roce 2013. Oprava železnice u místa sesuvu za Chotiměří se však připravuje.

Květen

Z pole u Rovného vykoukl na konci května Pac-Man. K vysekání obřího obrazce v poli, kde zrovna kvetla řepka, se o několik dní později přihlásila umělecká skupina Ztohoven. Tvar dnes už legendární postavičky Pac-Man pochází ze stejnojmenné počítačové hry. Žluté kolečko s rozevřenými ústy a okem jakoby se chystalo pozřít lesík na okraji pole. Vizuálně atraktivní akcí chtěla skupina komentovat aktuální politickou situaci v Česku. Na webu tvůrci alegoricky komentovali působení Andreje Babiše v tuzemské politice, ale i na poli českého zemědělství v koncernu Agrofert. Pod ten spadá i poškozené pole pod Řípem.

Během oprav věže Kalich v Litoměřicích byla do nové kopule umístněna poselství dalších generacím. Patřil mezi ně vzkaz starosty města, zpráva o pandemii koronaviru, soupis orientačních cen, za které se dají pořídit běžné potraviny a služby či stokoruna a padesátikoruna. Poselství je doplněno také vydáním Litoměřického deníku z pondělí 10. května, kde je na titulní straně otisknutá fotografie ze snímání původní makovice, která rovněž skrývala vzkazy z 18. a 19. století.

Červen

Bylo představeno nové výzkumné centrum Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), které se nachází v areálu čížkovické cementárny. Výzkumníci tu mimo jiné pracují na ověření vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového lithia nebo pokročilými mechanickými a chemickými procesy pro cirkulární ekonomiku, která produkuje minimum odpadů a udržuje zdroje co nejdéle v oběhu.

Lidé si mohli po letech opět dát pivo Kalich. A to u příležitosti zahájení letošní turistické sezony a obnovení provozu litoměřického pivovaru. Součástí právě otevřeného Pivovaru Litoměřice je také expozice o historii pivovarnictví.

Červenec

Vedení města Roudnice nad Labem představilo v červenci veřejnosti budoucí možnou podobu letního koupaliště na Zálabí. Projekt má vycházet ze stávající studie a radnice by ho ráda připravila v roce 2022.

Červencová exploze v lovosické chemičce zranila tři hasiče. V areálu výrobce biopaliv Preol v pondělí 5. července v noci explodoval vysoce hořlavý hexan. K výbuchu došlo v separátoru řepky, který měl předtím závadu. Výbuchu předcházel výjezd podnikových hasičů. Ti v noci zamířili k zahoření kabeláže v separátoru řepky. To bylo uhašeno, problém ale nastal poté. Při odchodu z budovy došlo k výbuchu a ke zranění zasahujících hasičů. Plechy z budovy odlétly až na vedlejší železnici, najel na ně i projíždějící vlak. K jeho poškození ani k dalším zraněním nedošlo. Podle rybářů, kteří z protějšího břehu celé neštěstí viděli, došlo nejdříve k velkému výbuchu, poté se z oken budovy vyvalil kouř a jiskry.

Na začátku července otřásla Libochovicemi vražda. Obětí násilného činu byla zhruba 50letá invalidní důchodkyně. Motivem činu byl podle policie majetkový prospěch. Třiatřicetiletému muži, kterého policisté krátce nato dopadli a obvinili, hrozí až výjimečný trest.

Srpen

V srpnu odhalili archeologové mimořádně dobře zachovalou mohylu s hrobem dítěte. Mohyla objevená na poli v blízkosti Dušníků je pro vědce v rámci Česka naprosto jedinečná. Jde totiž o nejlépe zachovalou památku takového typu. Na délku měří 86 metrů, na šířku pak 26 metrů přičemž směrem k západu se zužuje na 17 metrů. Podařilo se ji objevit pomocí letecké archeologie, kdy na snímcích z roku 2018 jsou patrné její obrysy. Většina těchto takzvaných dlouhých mohyl se nachází v krajině, která je dlouhodobě zemědělsky obhospodařována, což znamená, že jsou většinou rozorané a tím pádem zničené. Avšak tady se mohylový plášť zachoval do výšky skoro jednoho metru, což je pro vědce unikátní situace.

Nádražní hala na stanici Litoměřice - město se po kompletní rekonstrukci v srpnu otevřela cestujícím. Stavební práce za přibližně 14 milionů korun trvaly bezmála rok. V rámci rekonstrukce se výrazné proměny dočkal někdejší bufet na boční straně budovy. Na jeho místě vznikly nové komerční prostory a vede tudy nově i bezbariérový přístup. Moderní podobu získaly i prodejny jízdenek a zázemí pro zaměstnance. Novinkou jsou také ocelové schody do druhého podlaží, kde cestující nyní naleznou výstavu fotografií litoměřických autorů. Ta by se měla pravidelně obměňovat. V budoucnu chce Správa železnic opravit také nástupiště a podchod.

Září

V září se na litoměřickém výstavišti konal tradiční veletrh Zahrada Čech. Pětačtyřicátý ročník nabídl sortiment v podobě venkovních i pokojových rostlin, stromků, keřů, sadby, osiva či sazenic. Letošní ročník byl oproti těm předešlým pouze šestidenní, přinesl však i řadu novinek.

Pod horou Říp byl v září odhalen pomník obětem komunistické akce Kulak. Asociace soukromého zemědělství České republiky se tímto aktem rozhodla připomenout temné období naší historie, kdy komunistický režim před 70 lety začal v rámci kolektivizace sedlákům neprávem zabavovat a vyvlastňovat půdu, zvířata, stroje i nemovitosti. Slavnostního odhalení se účastnili mimo jiné potomci perzekuovaných rodin, předseda Senátu Miloš Vystrčil a další představitelé společenského a politického života.

Říjen

Ve druhé polovině října se v Lovosicích otevřel největší nabíjecí hub pro elektroauta v Česku. Port v ulici 8. května je zároveň první v republice, který je napájený pouze obnovitelnou elektřinou. Ta sem putuje z malé vodní elektrárny na Labi v nedalekých Píšťanech.

Z říjnových voleb do poslanecké sněmovny vzešli dva poslanci z Litoměřicka. Jsou jimi místostarosta Litoměřic Karel Krejza, který byl lídrem krajské kandidátky SPOLU. Nováčkem ve sněmovně je dlouholetý starosta Malých Žernosek Petr Liška, který byl trojkou na kandidátní listině Pirátů a Starostů.

Listopad

V listopadu začala dlouho plánovaná oprava nástupišť a kolejiště na vlakovém nádraží v Roudnici nad Labem. Cílem investice za 344,6 milionu korun je rekonstrukce nástupišť a zajištění bezbariérového přístupu. Po výstavbě nového nástupiště dojde k mírné změně konfigurace kolejiště, rychlost průjezdu stanicí bude pro klasické soupravy 130 kilometrů v hodině. Správa železnic si od stavebních úprav slibuje výrazné zlepšení bezpečnosti železniční dopravy. Zásadní proměna čeká i samotný podchod, kde bude mimo vestavbu výtahů částečně nahrazena i původní konstrukce. Stavební úpravy se dotknou i výpravní budovy. Projekt počítá s opravou schodiště a doplněním nového orientačního systému.

Rybáři na začátku listopadu slovili rybník Chmelař v Úštěku. Z jeho vod do kádí putovali kapři, amuři nebo štiky. Čerstvé ryby si lidé mohli koupit přímo na místě.

Prosinec

Ve velkochovu nosnic v Libotenicích den před Štědrým dnem potvrdily laboratorní testy ptačí chřipku. Následná likvidace zhruba 80 tisíc kusů slepic pak začala v úterý 28. prosince. Zničit bylo nutné také téměř milion vajec. Jednalo se o největší zásah proti ptačí chřipce v Česku, jinde nebylo potřeba zlikvidovat větší chov.

V Roudnici začala v prosinci demolice části bývalého pivovaru. Město, které objekt koupilo v roce 2012 už jako ruinu od majitele žijícího ve Spojených státech, nechá odstranit nezastřešené a chátrající budovy na východní straně, které nejsou památkově chráněné. Demolice má skončit v lednu 2022. Na místě by v budoucnu mohlo vzniknout parkoviště, neboť v sousedství pivovaru se nachází vlakové nádraží.

