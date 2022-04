Z Roudnice nad Labem bude po celé tři dny do Rovného na úpatí Řípu a zpět jezdit také kyvadlová doprava, a to od pátku 15 hodin do nedělního večera.

Připraveny jsou hned dvě alternativy – autobusy a silniční vláček. Autobusy budou pravidelně jezdit od zastávky Nemocnice přes zastávku Purkyňovo náměstí, dále přes Karlovo náměstí, kde zastaví na zastávce číslo 1. Pokračovat budou se zastávkou u vlakového nádraží a u školy v Bezděkově, konečná zastávka bude v obci Rovné.

Silniční vláček bude jezdit přímou trasu z Karlova náměstí ze zastávky číslo 6., přičemž jedinou mezi zastávkou v Roudnici bude Purkyňovo náměstí. Vláček ukončí jízdu ve stejné zastávce jako autobus.

Ani letos nebudou na Řípské pouti chybět vyhlídkové lety vrtulníkem

Cena jízdy autobusem je 30 korun, děti do 6 let jedou zdarma. Vláčkem se svezete za 80 korun, děti 6 až 18 let za 50 korun a děti do 6 let jedou zdarma.

Destinační agentura České středohoří, která dopravu zajišťuje, upozorňuje, že vzhledem k velkému zájmu o pouť může dojít ke zpoždění.

Případné další informace budou k dispozici v Informačním a dopravním centru Podřipska v Roudnici, kde bude zároveň možné zakoupit i vstupenka na Řípskou pouť.