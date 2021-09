Asociace soukromého zemědělství České republiky se tímto aktem rozhodla připomenout temné období naší historie, kdy komunistický režim před 70 lety začal v rámci kolektivizace sedlákům neprávem zabavovat a vyvlastňovat půdu, zvířata, stroje i nemovitosti.

"Dětem ze selských rodin bylo znemožňováno studium, jejich rodiče mnohdy přišli o všechno včetně svobody a občanských práv, otcové putovali do žalářů či uranových dolů, řadu z nich to stálo i život. Akce Kulak konkrétně znamenala, že tisíce příslušníků selských rodin museli ze dne na den opustit své statky. Jejich vystěhování probíhalo zejména do pohraničních oblastí, zároveň jim byl zakazován pobyt v místě bývalého bydliště," připomněla Asociace soukromého zemědělství.

Odhalení pomníku se od 10.30 hodin zúčastní mimo jiné potomci perzekuovaných rodin a předseda Senátu Miloš Vystrčil, také další představitelé společenského a politického života.