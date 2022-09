Po výměně podzemního potrubí a vodovodního řadu přišel na řadu nový asfalt, lampy i chodník z dvoubarevných kostek. Cena za rekonstrukci uvedená ve smlouvě mezi Roudnicí nad Labem a firmou PORR, a.s. zní na 33 950 180 korun, které šly ze zhruba 200 milionového roudnického rozpočtu. „Za ty desítky milionů tady chybí přidaná hodnota,“ posteskla si opoziční zastupitelka Zdenka Vachková (ODS).

Naopak mluvčí roudnického magistrátu Jan Vancl vidí přidanou hodnotu v celé řadě prvků. „Kromě nového asfaltu a chodníků považuji za velmi důležité bezpečnostní prvky u základní školy Jungmanova, kam chodí stovky dětí. Lampy mají dálkové ovládání a stmívací režim, takže svítí podle potřeby, což šetří energii,“ řekl.

Vinařovy ztráty

Jedním z kritiků celé rekonstrukce je majitel rodinného Roudnického vinařství, který má prodejnu přímo na Riegrově ulici. Na vlastním podnikání pocítil ztrátu zákazníků. „Ve srovnání s roky, kdy tu byl covid, máme víc než dvojnásobný finanční propad. A to už je co říct, protože covid byl velkým pádem dolů,“ řekl Jaroslav Šíla, který město požádal o kompenzaci ušlého zisku. Jak žádost o kompenzace dopadla, zatím neví, přestože od odeslání požadavku uplynul víc než měsíc.

Rekonstrukce ulice, která má zhruba 390 metrů, se táhne už patnáctý měsíc a místním komplikuje život. „To snad i D1 opravují rychleji,“ poznamenal v narážce na proslulou pomalost oprav dálnic u nás vinař Šíla. „Byl to i zákaz vjezdu lidem, kteří tady nebydlí, což nám taky trochu podrazilo nohy. Těžko můžu chtít po zákazníkovi, který chce jeden nebo tři kartony vína, aby si to nesl na náměstí na parkoviště,“ vysvětluje vinař.

Dnes už se alespoň v jednom směru parkovat dá, v původně zcela rozkopané ulici to nebylo možné. Proto město nabídlo místním bezplatné parkování na zhruba 100 metrů vzdáleném Karlově náměstí. Na tomtéž, kde parkovali zákazníci vinárny. „Současná část rekonstrukce, kterou pro nás dělá forma Porr, jde v souladu s plánem. Nemá zpoždění, jen později začala. Do konce října by mělo být hotovo. Bohužel nemohli nastoupit dřív, neboť Severočeská vodárenská společnost měla se svoji částí rekonstrukce zdržení a my jsme nemohli navázat Ale chtěli jsme ulici zrekonstruovat, aby se do ní další desítky let nemuselo sáhnout. A když už byla jednou rozkopaná, bylo logické na to navázat. Nemůžete ale položit asfalt, pokud ještě není dodělaná rekonstrukce kanalizace pod zemí,“ vysvětlil mluvčí Vancl.

Téměř neznatelné zpoždění v řádech dnů způsobil nález zdiva, které museli ze zákona prozkoumat a zdokumentovat archeologové. „Byly tam nalezené středověké zdivo a novověký sklep v místech, kde jsme vůbec netušili, že by v minulosti mohla být nějaká budova,“ řekl k tomu ředitel Podřipského muzea Martin Trefný.

„Původně v místech, kde zhruba vede dnešní Riegrova ulice, vedla cesta mezi dvěma branami. Proto se tomu v minulosti říkalo Mezibranka, byť se ulice jmenovala Leninova, zavzpomínal Michal Havlák z roudnického odboru dopravy, který je zodpovědný za silniční hospodářství. Podle něj je vše v pořádku a patnáctiměsíční doba rekonstrukce není nestandardní. „Osobně s tím při kolaudaci nebudu mít problém, za mě je to udělané dobře,“ dodal Havlák.