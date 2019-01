Lovosice, Lhotka n. L. – V poslední době se objevilo několik stížností obyvatel na novou úpravu dopravního značení u vlakového přejezdu na začátku obce Lhotka n. L. u Lovosic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

V místě, kde dříve stávala světelná signalizace, která měla podle místních obyvatel bezproblémový účinek a byla v tomto místě nejideálnějším řešením, bylo vybudováno dopravní značení se STOPkou, které má dělat přejezd značně nebezpečným.



Zejména při jízdě směrem z kopce není od značky STOP takřka žádný rozhled, a aby měl řidič přehled o tom, zda nejede vlak, musí najet téměř až do kolejí.

„Když na té stopce zastavím, nemůžu rozhodně vidět, jestli něco jede nebo ne, musím zastavit až za ní a už to je dost nebezpečné, protože se přiblížím bezprostředně ke kolejím. Až to v létě zaroste trávou, bude muset řidič vjet až do kolejiště. Vidět za roh umí málokdo," uvedl řidič, kterého nové značení nemile překvapilo.



Město na problém zareagovalo a v dohledné době by mělo být značení doplněno zrcadlem.



„O problému s tímto přejezdem víme. Dnes v ranních hodinách by měla proběhnout schůzka s kompetentním pracovníkem, kde by se tato situace měla vyřešit. Patrně se na místo osadí odrazové zrcadlo, díky kterému by nemuseli řidiči vjíždět tolik do průjezdního profilu dráhy," uvedl Vladimír Krupička, silniční technik odboru dopravy a silničního hospodářství města Lovosice.