Řidiči, pozor na čerpacích stanicích! Označení paliv se změnilo

Ústecký kraj /ANKETA/ - Nové symboly mají usnadnit řidičům orientaci. Jsou stejné pro celou EU.

Nové značení pohonných hmot podle norem EU. Tyto symboly budou jednotné v celé UniiFoto: Deník/Martin Divíšek

Až pojedete natankovat, tak si toho určitě všimnete. Paliva, kterými „krmíte“ své plechové stroje, změnila označení. Kromě klasického marketingového, jako je Natural či Diesel, na stojanech nově musíte najít i symboly kruhu, čtverce a kosočtverce. Právě takové označení požaduje Evropská unie. Norma začala platit od 12. října v celé EU a má usnadnit orientaci v přibývajících palivech s různým podílem biosložky i v pojmenování paliv v zahraničí.

„Jednotné grafické značení pro paliva benzinového typu je kolečko, v jehož středu je za písmenem E číslovka, která udává maximální obsah biosložky v palivu. Tedy u nás běžně E5 (v některých státech EU dnes i E10), lze se setkat i s vysoce koncentrovaným biopalivem benzinového typu E85,“ řekl mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Václav Loula.

Pro naftová paliva je základem značení čtverec, v jehož středu je za písmenem B opět číslovka udávající maximální obsah bioložky, tedy běžně B7, pro vysoce koncentrovaná paliva pak B30 a B100. Pro syntetická paliva typu nafty jsou ve čtverci písmena XTL. Pro plynná paliva byl zvolen kosočtverec a písmena H2, LPG, CNG.

Čerpací stanice v EU musely nová značení zavést nejpozději do konce minulého měsíce. „Všechny naše členské firmy jej ale zavedly v předstihu již do konce srpna s cílem nabídnout řidičům možnost co nejrychlejší orientace v rostoucím počtu paliv na trhu,“ dodal mluvčí Loula. Členy ČAPPO jsou například firmy MOL, OMV, Shell a další.

Norma se týká pouze značení, nikterak se tedy nemění kvalitativní normy pro pohonné hmoty. Pumpaři ani nemají zakázáno používat různá obchodní a marketingová označení, jako je třeba V-Power či Verva. Naopak výrobci automobilů musí umísťovat nové značky na krytu od nádrže. „Cílem nového značení je jednotná informace v celé EU o kompatibilitě paliva a vozidla s ohledem na národní rozdíly ve značení paliv,“ vysvětlil mluvčí ČAPPO Loula.

Nové značení by také mělo zabránit omylům, kdy kvůli různému značení pohonných hmot v zemích EU řidiči palivo zamění a poškodí si například motor. „Nebude to na škodu. Ale tomu, aby motorista strčil do nádrže svého auta na naftu pistoli s benzinem, úplně nezabráníte nikdy,“ prohlásil Jan Petrů z ústeckého autoservisu Petrů-Klepetko. „Zadřené“ auto po natankování špatného paliva zde řeší minimálně jednou za dva měsíce. „Ve spěchu se člověk splete. Pokud si to uvědomí hned na místě, tak stačí nechat se odtáhnout do servisu, kde vypustí nádrž a celý palivový systém vyčistí, a může se dál jezdit. V případě, že ale s vozem plným nesprávného paliva ujede desítky kilometrů, tak si poškodí motor. Jeho oprava pak vyjde na desítky tisíc korun,“ dodal automechanik Petrů.