Řidiči, pozor! Litoměřice čeká několik rekonstrukcí a uzavírek ulic

Litoměřice - Ještě v červnu proběhne několik dopravních uzavírek, na které by se měli řidiči připravit.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Do konce září bude kvůli rekonstrukci uzavřena litoměřická ulice Palachova od křižovatky s Resslovou ke křižovatce s Masarykovou. Ulice Osvobození až ke křižovatce s Žižkovou bude kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace uzavřená do 30. června. To samé platí v případě ulic Sládkova, Žižkova a Fügnerova.

Do konce června též z důvodu nedokončené rekonstrukce kanalizace a vozovky potrvá úplná uzavírka ulice Dalimilova. Projede jen dopravní obsluha a vozidla IZS. Do 29. června též potrvá uzavírka ulice Kořenského. Náhradní parkování je doporučeno v ulici Tepelská u horního nádraží a v pravé horní části Palackého ulice.