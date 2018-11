Řidič nesouhlasil s absurdní pokutou. Úřad ji zrušil, prý ale chtěl protislužbu

Roudnice nad Labem - Dodejte mi nové pneumatiky, já zařídím smáznutí pokuty za přestupek. To prý slíbil úředník roudnické radnice vedoucímu místního autoservisu.

Městský úřad v Roudnici nad Labem.Foto: Deník/Karel Pech

Městský úřad tvrzení 42letého občana Předonína Bohumila Boušky odmítá, ale nechá ho ještě prověřit policií. Pokud se nařčení neprokáže, má muž zaděláno na problém kvůli pomluvě.

Řidič měl zaplatit pokutu 2500 korun za to, že zastavil na silnici. K tomu měl ale důvod. Zkraje května zabrzdil své audi na nájezdu na D8, aby zabránil srážce s protijedoucím autem, které na jednosměrce nemělo co dělat. „Škoda Yeti zastavila odhadem sedm metrů přede mnou a troubením se dožadovala jet stále proti mně,“ popsal Bouška televizní stanici Prima.

Bouška řidičku na její pochybení upozornil. Diskuzi natáčel na mobil a se záznamem pak šel na policii. Ta věc předala městskému úřadu v Roudnici k přestupkovému řízení. Odbor dopravy však vystavil k řidičově údivu pokutu jemu. Také kvůli tomu, že natáčel i při popojetí k autu. „Nechtěl jsem vystupovat, aby mě někdo nesrazil, tak jsem k ní třeba tři metry popojel,“ vysvětlil.

Bouška proti rozhodnutí podal odpor, úřad mu dal nakonec zapravdu a řízení o přestupku zastavil. „V odporu a při následném jednání uvedl jeho právní zástupce nové skutečnosti, které nebyly patrné z oznámení o přestupku od policie a jí předložených důkazů a svědčily o jeho nevině,“ uvedl mluvčí úřadu Jan Vancl.

Úřední pardon za zimní pneumatiky

Tak věc mohla skončit k spokojenosti všech. Podle Boušky se mu ale ještě během řízení ozval pracovník odboru s tím, že by se věc dala vyřešit, pokud mu zařídí výhodný nákup. „Zimní pneumatiky na jeho Škodu Fabii. A že by to hodili jako do autu,“ řekl Bouška Primě.

Stanice toto tvrzení podpořila grafikou údajné textové komunikace mezi Bouškou a zaměstnancem z konce září. „Máme oskenovanou jejich kompletní konverzaci,“ vysvětlil Deníku redaktor Primy Daniel Janoch, na jakém základě grafika vznikla. Redakce si prý její autentičnost ověřila zavoláním na číslo, odkud zprávy přišly, a podle Janocha telefon skutečně zvedl dotyčný zaměstnanec úřadu.

Nařčení z jeho korupčního jednání úřad důrazně popřel. Vnitřním šetřením totiž došel k tomu, že se ho nedopustil. Případ ale nechá posoudit i policii, aby se očistil. „Budeme podávat podnět k šetření orgánům činným v trestním řízení v horizontu týdne,“ potvrdil Vancl. Orgány mají prošetřit vznesené podezření a dojít k závěru, zda pochybil úředník, nebo šlo ze strany Boušky o pomluvu. Ten události po odvysílání reportáže komentovat nechce, redaktorovi Deníku po představení telefon opakovaně položil.

Bouška na pokutu poprvé upozornil na neoficiálním facebookovém profilu roudnického městského úřadu začátkem listopadu. Profil neobsahuje žádné jiné příspěvky, zřídil ho tedy nejspíš sám. Fotky dokumentu s pokutou vystavenou městem s jeho emotivním popisem podnítily 70 komentářů a stovky sdílení. Redaktoři Primy si příspěvku všimli náhodou. „Chytli jsme se toho a začali to prověřovat,“ přiblížil Janoch, jak se případ dostal na obrazovky.