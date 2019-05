Zastupitelé města podpořili film pobídkou 250 tisíc korun s podmínkou, že částka musí být utracena v Litoměřicích. „Jde o chytře investované peníze, neboť filmaři utratí ve městě a okolí několikanásobně vyšší částku za nájmy, ubytování, nákup materiálu, catering, komparzy i místní výpomoci,“ reagoval Šmídmajer.

Hrdinou jeho nového snímku podle scénáře Lumíra Holčáka bude nesmělý Adam zamilovaný do třídní krásky Sandry. Všechny pokusy ji někam pozvat dopadají tragicky. Adama ale srazí auto, ztratí paměť a kamarádi mu vsugerují, že to s holkami umí. Snímek by měl do českých kin vstoupit příští rok.

Téměř celý film v produkci Bio Illusion má vzniknout výhradně v litoměřických reáliích. Protože ho režíruje místní rodák, má obhlédnuté místní exteriéry, ale filmaři musí najít interiéry jako byty a domy hlavních postav. Pro natáčení minulého snímku Šmídmajer zvolil gymnázium, nyní má spadeno na jednu z místních základních škol.

Casting bude v květnu

V současnosti tým pracuje na dofinancování filmu a zároveň doladění jeho scénáře. „V květnu uspořádáme castingy včetně všech kamerových zkoušek. Potřebujeme celou třídu, z toho tři herci budou mít velké role a budou tedy muset být šikovní,“ přiblížil Šmídmajer.

S tím, že by objevili nového Mádla, režisér příliš nepočítá. Pár šikovných mladých, kteří jsou na castingy pozváni, má ale už předem vytipováno. V dospělých rolích by se měli objevit známí herci, momentálně s nimi ladí termíny.

59letý Šmídmajer se v Litoměřicích narodil, chodil na 4. ZŠ a gymnázium, ve městě se pohyboval až do svých 25 let. „K městu mám jen ten nejlepší vztah,“ vyznal se. V minulosti kromě komedie Probudím se včera produkoval filmy Jak básníci čekají na zázrak nebo Dvojníci, které se také částečně filmovaly v Litoměřicích.

Všichni zastupitelé pro podporu snímku nebyli. „Když se někde natáčí, naopak filmařské štáby platí za zábory veřejného prostranství, protože to s sebou přináší například omezení dopravy,“ uvažoval Petr Panaš (Strana zelených) na zastupitelstvu, které se konalo 11. dubna. „Litoměřice nejsou destinací opomíjenou filmaři. Jsme atraktivní a můžeme si dovolit od nich chtít peníze, ne je dotovat,“ dodal.

Oponoval mu Jiří Adámek (ANO) z kulturní komise. „Ačkoli jsem litoměřický patriot a mám město rád, bohužel stále ještě nejsme v situaci, kdy by k nám filmaři jezdili a přetahovali se o to, aby u nás natáčeli,“ reagoval. Pobídka podle Adámka není velká a je příslibem, že se městu a především jeho obyvatelům i podnikatelům peníze vrátí.

Starosta Ladislav Chlupáč (ODS) se za podporu snímku přimluvil, připomněl i Šmídmajerovu letitou spolupráci s kinem Máj. „Na premiéry se sem díky němu dostávají herci, kteří v těchto filmech vystupují. Nejde jen o propagaci města, ale i o to, co početný filmový štáb ve městě nechá,“ prohlásil.