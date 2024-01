Informace z usnesení radních vyvolaly ostrou kritiku ODS. Míří na Šífa a na uskupení Naše Litoměřice, které jeho manažerské působení vnímají pozitivně. ODS nyní klade několik ultimát. „Budeme požadovat člena v komisi ve výběrovém řízení na nového ředitele, výběrové řízení na externí forenzní audit a požadujeme, aby gesce sportu místo Aleny Rožcové za Naše Litoměřice připadla starostovi Radku Löwymu za ANO,“ shrnul ultimáta ODS její člen Petr Pinka s tím, že pokud radní nevyhoví, navrhnou zastupitelům příště hlasovat o rezignaci místostarostky Rožcové.

Dřívější zpronevěru Liška politikům nekomentoval. Podává trestní oznámení

Výsledky auditu nepřijdou vůbec tak hrozné zástupcům Našich Litoměřic. „Byly tam jen procesní chyby. Eduard Šíf přišel z prostředí, kde byla jiná pravidla,“ shrnula Rožcová postoj hnutí. Šíf na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu zdůraznil, že MSZ ušetřila za jeho krátkého působení v 50milionovém rozpočtu městu 10 milionů. „A to jsme nebrzdili žádné práce. Všech šest areálů se rozvíjelo, ve všech se investovalo,“ dodal Šíf. „Po půlroce vyhodit ředitele, který má plus deset milionů na kontě, mi přijde hodně špatné,“ podotkl Miroslav Jiránek (Naše Litoměřice).

Podle zástupců Našich Litoměřic Šíf organizaci systematicky otvíral veřejnosti. Což podle nich vyniklo zvlášť v porovnání s podobou MSZ pod dřívějším ředitelem Jaromírem Tvrzníkem. Bazén, tělocvičny a wellness na hokejovém stadionu v uplynulých letech podle informací Našich Litoměřic sloužily částečně několika „vyvoleným“. „To jsou věci, z kterých mi je zle,“ uvedl Pavel Koňařík. „Jak si někdo mohl dovolit rozdat klíče kamarádíčkům, aby si mohli po zavírací době zaplavat, a to všechno zdarma?“ podivil se zastupitel za Naše Litoměřice s tím, že ODS dříve tuto situaci umožnila.

Zubní pohotovost v Litoměřicích: řada lidí z okolí za ni nově bude muset platit

S Šífovým působením nebylo kromě ODS s největší pravděpodobností spokojené také ANO, které je od posledních voleb v koalici s Našimi Litoměřicemi. „Rezignaci jsem podal na neúnosný politický tlak,“ řekl na jednání zastupitelů Šíf. „Ten politický tlak cítíme i my,“ dodal Radim Studený (Naše Litoměřice) s tím, že zástupce hnutí mrzí, že politickému tlaku podlehli. Jestli nesoulad mezi dvěma jedinými koaličními partnery nakonec povede až k rozpadu koalice, zatím není jasné. ANO se na čtvrtečním jednání zastupitelů k diskuzi o Šífovi, auditu a dalších příslušných věcech téměř nepřipojilo.

„Mnoho lidí tady bralo víc než ředitel,“ říká Šíf o dřívějším fungování MSZ.

Eduard Šíf Deníku shrnul, že v MSZ zajistil během několika měsíců ve funkci několik drobnějších rekonstrukcí napříč zařízením. Tedy ne jen v hokejovém stadionu, který byl podle něj dříve protěžovaný. Šíf také tvrdí, že prosadil úspory v hospodaření. Včetně zrušení údajně nevýhodné smlouvy s HC Stadion o zajištění pořadatelské služby během zápasů hokejového A týmu. Zajistil prý i úpravu smluv s předchozími dodavateli MSZ za výrazně lepších finančních podmínek. Důraz kladl na otevření organizace co nejširší veřejnosti, zejména dětem.

Spor o chodník pod boxy: úřad ho plánuje vyvlastnit, majitel se nenechá

Z vedení MSZ odchází Šíf s úsměvem. Mohl by v zařízení teoreticky zůstat jako řadový pracovník, ale neplánuje to. „Neberu to jako prohru. Splnil jsem misi odhalení a není v čem dál pokračovat,“ řekl s odkazem na to, že zařízení podle jeho názoru dříve dlouhodobě fungovalo nehospodárně a na základě netransparentně domluvených pravidel. Ředitel MSZ šéfuje zhruba 60 zaměstnancům. Někteří lidé v organizaci k poslednímu prosinci 2023 skončili. Podle Šífa to byli ti, kteří byli hmotně zainteresovaní na režimu, jenž v MSZ dříve fungoval. „Mnoho lidí tady bralo víc než ředitel,“ upozornil Šíf.

Sporný audit proběhl jen po několika měsících kdy byl Šíf ve funkci a trval pět týdnů. Podle Šífa audit přišel z podnětu jednoho z místostarostů (pravděpodobně Jiřího Adámka za ANO, pozn. red.) na základě anonymu, který politikovi někdo poslal. Šíf tvrdí, že v auditu je spousta protichůdných a kontroverzních tvrzení, proti nimž také vznesl námitky. Starosta Radek Löwy (ANO) ale všechny zamítl. Což se Šífovi nelíbí a nejspíš i proto se rozhodl podat rezignaci. „Nebylo připuštěno žádné konfrontační řízení mezi mnou a auditorkami, případně radou města,“ vadí Šífovi.

Mrazu se lidé bez domova v Litoměřicích můžou vyhnout na krizové židli i v iglů

Ten si sám po svém nástupu v červenci 2023 udělal několik menších auditů. „Většina sportovišť se mi zdála dlouhodobě velmi zanedbaná, první audity byly tedy stavebně-technické. Prokázaly velké nedostatky, které jsme okamžitě začali odstraňovat. Začaly nabíhat audity personální, audity smluv a podobně. Byli jsme v běhu, nestihli jsme všechno,“ popsal Šíf o práci jeho týmu. Podle něj bylo trnem v oku i to, že veřejnosti otevřel tělocvičny v kasárnách pod Radobýlem, které stojí na místě plánovaného developerského projektu.

Mohlo by vás zajímat: Místo ubytovny je u stadionu v Lovosicích zbrusu nový hotel i s bistrem

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín