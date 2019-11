Lístky lze nově pouze zakoupit, a to buď on-line, nebo na pokladnách městských kulturních zařízení. Možnost rezervací zcela končí. Informoval o tom vedoucí litoměřického kina Máj Michal Špadrna.

„Už v minulých měsících se návštěvníci setkávali se skutečností, že na každý pořad byla jiná doba platnosti rezervací, což někteří nesli se značnou nelibostí,“ uvedl Špadrna s tím, že v kině věří, že s touto změnou odpadne nešvar v situaci, kdy si diváci rezervovali vstupenky, které si pak nevyzvedli, a místa tak zůstala zbytečně blokována. Při on-line nákupu vstupenek, který bude možné provést přímo na webových stránkách kina, mohou diváci navíc využít i slevu ve výši deset korun na každou vstupenku.

Vstupenka v mobilu

„S elektronickou vstupenkou, která následně přijde do mailu, může jít divák rovnou do sálu. Vstupenku stačí mít v mobilním telefonu,“ vysvětlil vedoucí kina.

Vstupenky na promítání bude nadále možné zakoupit i na pokladně kina Máj. Ta je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 16 do 20.30 hodin. Dále v pátek od 16 do 22.30 hodin, v sobotu už od 12.30 do 22.30 a v neděli od 12.30 do 20.30.

(ela)