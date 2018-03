Revitalizace zahořanského rybníka je před dokončením

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 13 500 Kč

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě pracovník/ce rostlinné výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 14900 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: pracovník v rostlinné výrobě - pracovní doba Po - Pá od 7:00 - 15:30 hod. Sázení zeleniny, kopání a sklizeň zeleniny. Práce ve skladě zeleniny a její příprava k expedici. Požadujeme dobrý zdravotní stav. Převážná část práce se provádí ručně (není vhodná pro lidi, kteří mají zdravotní omezení se zády). , Místo výkonu práce - Mlékojedy a Keblice - střediska zeleniny., Stravování - na střediscích zeleniny, kde jsou výdejny, je oběd je dodáván ze závodní kuchyně v Bohušovicích, Práce v sobotu - dle potřeby podniku, sázení zeleniny, okopávka, sklizeň zeleniny do výše celoročního objemu přesčasových hodin., Duben - sázení zeleniny, okopávka a pletí přezimovaného špenátu. Sázení zeleniny také v sobotu dle počasí., Květen - sázení zeleniny. Sázení zeleniny také v sobotu dle počasí. Okopávka zeleniny, okopávka také v sobotu., Červen - sázení zeleniny. Sázení zeleniny také v sobotu dle počasí. Okopávka zeleniny, okopávka také v sobotu. Sklizeň zeleniny (zelí , kapusta, květák). Sklizeň také v sobotu, dle požadavku odběratelů zeleniny., Červenec - sázení zeleniny. Sázení zeleniny také v sobotu dle počasí. Okopávka zeleniny, okopávka také v sobotu. Sklizeň zeleniny (zelí , kapusta, květák). Sklizeň také v sobotu, dle požadavku odběratelů zeleniny., Srpen - Sklizeň zeleniny (zelí , kapusta, květák). Sklizeň také v sobotu, dle požadavku odběratelů zeleniny. Okopávka a pletí pozdního špenátu., Září - Sklizeň zeleniny (zelí , kapusta, květák). Sklizeň také v sobotu, dle požadavku odběratelů zeleniny. Okopávka a pletí pozdního špenátu., Říjen - prosinec Sklizeň zeleniny (zelí , kapusta, květák). Sklizeň také v sobotu, dle požadavku odběratelů zeleniny., Leden - březen - Práce na zelné lince, expedice zelí a kapusty . Úklid středisek před sezónou. (Pondělí - pátek)., Výkon práce v okolí Bohušovic nad Ohří. Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky pouze ve středu. Osobně na adrese Masarykova č.p. 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří od 9.00 hod. do 11.00 hod. v pondělí až pátek.. Pracoviště: Agrokomplex ohře a.s., Masarykova, č.p. 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Informace: Ivo Kadeřábek, +420 602 143 947.