Záměr má vyjít na částku kolem 40 milionů, pomoct by měla evropská dotace. Pokud vše vyjde, hotovo by mělo být do 5 let.

Dómský pahorek je historicky i památkářsky zásadní část Litoměřic. Už léta jde sice o pěkné upravené místo, ale většinou ztichlé a nenápadné. Dost možná ho nenavštíví řada turistů ani místních. To by mohl změnit současný plán Biskupství litoměřického. Duchovní chtějí prostor revitalizovat a zcela otevřít lidem. Spolupracující architekti o tom mluvili po poslední nedělní mši v kostele Všech svatých.

Nyní musí biskupství získat souhlas památkářů i ochránců přírody, stavební povolení a dotaci z IROP. Ta má být na takzvanou modro-zelenou infrastrukturu, tedy na vodní prvky a zeleň. „Projekt by měl být přijat, děláme pro to všechno,“ věří krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík z valtického Ateliéru Krejčiříkovi.

Architekti změny navrhovali i s ohledem na to, jak Dómský pahorek vypadal v minulosti. Na Dómském náměstí chtějí zvětšit cesty, uprostřed by měla být fontána, u budouv květinové záhony. Nově chtějí zasadit lípy velkolisté, které lépe než ty malolisté vzdorují současné proměně klimatu.

Biskupskou zahradu chtějí zpřístupnit 365 dní v roce od 6 do 22 hodin. Její část duchovní plánují vymezit parkování. Na většině zahrady pak budou ovocné stromy, architekti hovořili o třešních. Rozlehlé prostranství, které je dnes veřejnosti uzavřené, má posloužit různým akcím.

I na zahradě architekti počítají s kašnou, která tu podle pamětníků původně byla. „Obnoví se celkem tři kašny: na náměstí, na zahradě a u ohradní zdi naproti vstupu do biskupské rezidence,“ upřesnil stavební architekt Richard Cibik z pražského ateliéru FACIS s tím, že vodní prvky na pahorku zanikly po válce.

O tom, jak dnes biskupská zahrada vypadá, architekti nehovoří pěkně. Teď je to podle nich ubitá monotónní plocha, kde se nic neděje. Přitom jak se mohli lidé přesvědčit mimořádně například při svěcení nového biskupa Stanislava Přibyla, jsou odsud unikátní výhledy na historické centrum města.

Nové prky zeleně a vody, to mají být jen první kroky k celkové revitalizaci Dómského pahorku. Do budoucna by se například měly opravit i kanovnické domky. A už do roka by měla získat slavnostní noční nasvícení také hlavní dominanta Dómského náměstí, zdálky viditelná katedrála Sv. Štěpána.

Mohlo by vás zajímat: Zvířecí záchranáři z Falca ztrácejí trpělivost s podfinancováním. Možná skončí