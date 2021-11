Přes obědy a večer tam bývalo pořádně rušno. Dobře vaří, mají výborné pivo. Teď je ale všechno jinak. „Poloprázdno,” míst je víc než dost, můžete si vybírat, kam si sednete. Nepřestali ale ani dobře vařit, ani nabízet lahodný zlatavý mok. Důvod je jiný a jediný. Už dva týdny musí v restauraci Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu kvůli nařízení vlády kontrolovat, jestli jsou jejich zákazníci očkovaní, prodělali koronavirus nebo jestli mají negativní test. A to mnoho hostů odrazuje, úbytek zákazníků je obrovský. Stejné potíže hlásí všechny Deníkem oslovené restaurace a hospody v Ústeckém kraji.

„Tak tak přežíváme. Propad je obrovský. Lidi chodí o mnoho méně. Přes obědy a večer odhaduji propad zhruba o 80 procent. Na plánované oslavy a akce ještě přijdou, ale běžný provoz je teď hodně špatný,“ vidí Josef Šusta, majitel Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu. Bezinfekčnost tam poctivě kontrolují, vládní nařízení respektují.

Podobně to vidí také v žateckém Pivním baru Hříbek. „Je to hodně znatelné. Řekl bych tak 40 až 50 procent. Je to obrovské číslo, velký propad. Je to skoro stejné, jako když byl lockdown, museli jsme zavírat dříve nebo jsme měli jen okénko. Jenže teď už je to navíc bez kompenzací. Lidi než by ukazovali očkování a testy často raději nepřijdou vůbec,“ přidává se majitel Zbyněk Vondráček. Také na Hříbku hosté testy a očkování předkládají.

Podle hospodských se navíc rozmáhá stejný fenomén, jako během lockdownu. A to „domácí“ hospody v bytech, domcích, na chatách, v garážích a podobně. Lidé se prý opět scházejí mimo restaurace a bary.

„Je to hodně znatelný propad. U nás určitě tak o 40 procent,“ potvrzuje vysoký pokles tržeb také provozní manažer ústecké Restaurace Na Rychtě Jiří Šťovíček.

Restauratéři a provozovatelé barů se navíc obávají dalšího vládního nařízení. Brzy má přijít konec uznávání antigenních testů. „To by byla další rána,“ myslí si Zbyněk Vondráček. „To bude další pokles. Většina neočkovaných u nás jsou mladí, ti chodí s testy. Když o ně přijdeme, bude to další rána,“ potvrzuje Jiří Šťovíček.

Velká většina restaurací, hospod, kaváren, cukráren či barů v Ústeckém kraji vládní nařízení dodržuje. Část v tom nevidí problém, dalším se nelíbí, ale kontroly dělají. „Každé opatření může být nějakým způsobem nepohodlné, ale my jsme hlavně rádi, že zůstáváme otevření a toto je to nejmenší, co můžeme udělat. Pokud budete mít připravené potvrzení při objednávce, tak vše bude vyřešeno rychleji, než se připojíte k wifi. Děkujeme za spolupráci a pochopení. Covidu zmar, otevřeným restauracím zdar,“ zveřejnilo vedení Restaurace BarBar v Žatci své vyjádření na sociální sítě. „Personál to nevymyslel, jen to musí plnit. Velmi prosím nepruďte, neprovokujte, nechytračte. Na druhou stranu v Německu i Rakousku je to normální. Díky všem za pochopení,“ zveřejnila svůj postoj Restaurace Pod Lampou v Šanově v Teplicích. „Kontrolujeme, musíme. Nechceme, ale co máme dělat, musíme. Nepotřebujeme, abychom kvůli tomu měli problémy a platili jsme pokuty,“ svěřil se Tomáš Chvátal z liberecké Hospody U Dubu.

Najdou se ale i provozovny, které s nařízením nesouhlasí a příliš si z něj nedělají, nedodržují ho. „Já, ani zaměstnanci restaurace nejsme oprávněni vyžadovat od našich zákazníků citlivé informace o jejich zdravotním stavu. Takové informace jsou z našeho pohledu přísně soukromé a my nebudeme tyto informace vymáhat a podmiňovat jejich sdělením vstup do prostor restaurace. Nejsme a nebudeme kontrolním úřadem. Naše restaurace splňuje všechna dostupná hygienická nařízení a hlavně spoléháme na zodpovědnost všech našich hostů,“ uvedl Tomáš Kolařík z Teplického Výsluní. Zákazníci tam ale prý potvrzení ukazují sami.

Ani v ústecké Verandě kontroly nejsou. „Nekontrolujeme a ani nebudeme. Považuji to za protiústavní a protizákonné. Nemáme na to právo, pro nařízení není žádná opora v zákoně. Navíc očkování není žádné potvrzení bezinfekčnosti, považujeme to za diskriminační,“ uvedl Radek Žďárecký. „Spoléháme na zodpovědnost lidí. Není mi dobře, tak přece nepůjdu mezi lidi,“ pokračoval.

I v této ústecké restauraci zaznamenali ale výrazný pokles hostů. „Zatím k nám nikdo na kontrolu, jestli nařízení dodržujeme, nepřišel,“ dodal Žďárecký z ústecké restaurace Veranda.