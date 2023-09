V Lovosicích bude rentgen, věří vedení města a připravuje miliony na stavbu

V Lovosicích by mělo v dohledné době vzniknout rentgenové pracoviště. Dobrá zpráva je to hlavně pro pacienty, kteří by tak nemuseli na vyšetření dojíždět do jiných měst.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka