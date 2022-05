Původem Pražan Petr Hromek objevil "Kafíčko" úplnou náhodou. Když zhruba před třemi lety přes Úštěk vezl kamaráda do nedalekých Kravař, upoutal ho pohled na kalvárii na kopci nedaleko městečka a místo se mu zalíbilo. „Díval jsem se poté na nabídku pozemků v okolí a našel tohle,“ vypráví a rozhlíží se po areálu obklopeném zelení. Tomu vévodí právě bývalé koupaliště usazené v jeho středu.

„Už nejde ani napustit, neudrží se v něm voda. Jakmile jsme to zkusili a napustili ho po okraj, do týdne voda zase klesla. Odtekla po stranách, které jsou popraskané,“ vysvětluje.

Spolu se svou přítelkyní Valentinou Hejdovou mají ale vizi, jak vodní plochu v příštích letech proměnit. Rádi by na jejím místě vybudovali biotop, kde by kromě plochy s vodními rostlinami byla také část na koupání. „Uvažujeme i o stavbě malého jednoduchého sálu, který by byl přímo nad vodou a z něhož by vedl vstup přímo do koupací části,“ nastiňuje Petr Hromek s tím, že tyto plány jsou zatím hudbou budoucnosti a jejich realizace se bude odvíjet od dostatku času i peněz.

Na rozlehlém travnatém pozemku chce pár postavit ještě malou dřevostavbu, která by sloužila jako meditační prostor. „To bude nejspíš první věc, která tu vyroste. Zbytek jen obnovujeme a ještě zdaleka nejsme ve fázi, že by to bylo hotové. Těch věcí, co je tu potřeba udělat, je ještě hodně, ale postupně se nám to daří,“ říká Valentýna Hejdová.

Velký kus práce je vidět v hlavní budově, kde je v části přízemí nový společenský sál s kuchyní a jídelnou. V patře zase postupně opravují pokoje, kde bylo ještě původní vybavení a mají tu i novou obytnou část. Venku přibyla nová terasa s posezením a ovocný sad.

Otevřou veřejnosti

Příjemné místo uprostřed zeleně, které od malého úštěckého sídliště dělí potok, si ale pár nechce nechat jen pro sebe. Kromě jejich přátel, kteří je tu navštěvují a pomáhají jim s obnovou, sem v průběhu roku bude moci na různé připravované akce zavítat i široká veřejnost.

Už 18. června se tu uskuteční první ročník hudebně-divadelního festivalu. Jeho součástí bude loutková pohádka, na kterou naváže výtvarná dílna, ve které si děti budou moci vyrobit loutku jedné z hrdinek inscenace – žížaly. Následovat budou koncerty čtyř kapel. Vystoupí tu například trio Nina Rosa, kapela Jump Into The Field, písničkář, který si říká Člověk krve, a nakonec písničkářka Bára Zmeková se svojí kapelou.

V červenci se tu budou odehrávat šestidenní Kreativní dny, které zahrnou hlasově-pohybové dílny, výtvarně zaměřené dílny a workshop zaměřený na práci se dřevem. Doprovodný program nabídne koncert, promítání filmu či cvičení jógy. „Na tuto akci ale zájemci musí předem registrovat a strávit tu celých šest dní,“ přibližuje Petr Hromek.

Přelom září a října pak bude v areálu patřit zklidnění a meditaci při Týdnu v tichu. I na tuto akci se účastníci musí předem registrovat.

„Pro větší skupiny nabízíme prostory našeho centra k pronájmu na různé příležitosti, například na kurzy, svatby nebo soustředění,“ doplňuje Petr Hromek.