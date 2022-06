Nedávná nákladná oprava okresního soudu v Litoměřicích, která řešila hlavně tepelné úniky, by měla přinést výrazné úspory při provozu budovy. Při rekonstrukci tady mimo jiné vyměnili celkem 446 oken šestnácti různých typů a opravili fasádu. V pondělí 13. června si renovovaný objekt soudu prohlédl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Proměnu budovy, která přišla na 56,5 milionu korun, lidé v Litoměřicích možná ani nezaregistrovali. Soud je totiž v památkové zóně a čelní pohled zůstal i přes oživení barvami stejný. Navíc rekonstrukce prakticky nezasáhla do fungování soudu pro veřejnost. Práce probíhaly za provozu. Během tří let se ale dělníci pořádně zapotili. Rekonstrukci komplikovala například vlhkost ve sklepích i nečekaný nález čtyř tun holubího trusu pod střechou. Jestli se úsporný plán povedl do posledního puntíku, poznají po 15. červnu, kdy skončí roční ověřovací provoz.

Cílem opravy byla energetická úspora 730 gigajoulů ročně a tím i posun budovy na štítku energetické náročnosti do úspornější třídy. „Měli bychom to poznat na účtech,“ věří Lenka Ceplová, předsedkyně ústeckého krajského soudu, pod který okresní litoměřický soud spadá. Když se mluví o úspoře, tak pochopitelně jen o té, která se týká objemu energií. „U objemu peněz bude výsledný účet kvůli současnému navýšení cen otázkou,“ doplnil náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel Na akci šly peníze z rezortu spravedlnosti, ale také ze státního rozpočtu, z dotace Nová zelená úsporám i z evropských fondů.

Za realizací je ústecká společnost WOOD4YOU, která se podílela i na rekonstrukci soudu v Teplicích. V Litoměřicích začali o opravě uvažovat v roce 2016. „Podařilo se sehnat firmu, která s tím má už zkušenosti,“ zmínil dřívější předseda soudu Miroslav Kureš. Jeho nástupkyně přišla do vedení soudu v době koronavirové pandemie, kdy chyběly miliony na novou fasádu, úředníci se museli kvůli pracím stěhovat, souběžně se rekonstruovaly kanceláře a velká jednací síň, kde se řeší kauzy s velkým počtem účastníků, jako je případ ROP Severozápad. „Bylo to mimořádně náročné,“ shrnula předsedkyně okresního soudu Halka Lacinová.