Denně tu projedou stovky vlaků a protočí se tisíce cestujících. Na maximálně vytížené železniční tepně mezi Prahou a Děčínem se proto musí všechno dít za provozu. Týká se to právě skončené rekonstrukce nástupišť stejně jako započaté opravy nádražní budovy. A také návštěvy ministra dopravy Martina Kupky. Té přihlíželi v úterý 21. května odpoledne lidé, kteří z lovosického nádraží vyráželi ve směru na Ústí nebo Roudnici, případně tu přestupovali.

„Co nás čeká v dalších měsících, je rekonstrukce historické budovy. Aby v ní vznikly prostory pro nejrůznější služby a z celého nádraží se stalo moderní místo, které bude dobře fungovat i vzhledem k blízkému autobusovému nádraží,“ shrnul ministr Kupka.

Že jsou Lovosice skutečným dopravním uzlem, podtrhuje to, že tudy denně projede 384 vlaků. Jsou sem zahuštěné ne jen koridorové tratě, ale i regionální spoje. „Chloubou této adresy bude i to, co v poslední době začíná být trendem: že železniční stanice nerozděluje město či obec, ale je průchozí na druhou stranu,“ podtrhl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Propojení Lovosic s Novým Klapým výrazně oceňuje i vedení města.

Firmy Swietelsky Rail CZ a Edikt vybudovaly také nové osvětlení. Součástí prací téměř za 440 milionů korun byla i rekonstrukce rozhlasu, informačního a orientačního systému a instalace dohledových kamer. „Jsme moc rádi, že po dlouhé době máme úžasná reprezentativní nástupiště,“ pochválil starosta Lovosic Vojtěch Krejčí.

Nadcházející opravu nádražní budovy má na starosti firma OHLA ŽS. Stavbaři za 240 milionů během 15 měsíců upraví interiér tak, aby zlepšili funkčnost veřejných prostor. Zateplí obvodový plášť i střechy. Další úsporu provozních nákladů přinese rekonstrukce rozvodných sítí a elektroinstalací i instalace fotovoltaické elektrárny. U budovy pak vzniknou nová parkoviště se stojany pro dobíjení elektromobilů i místa pro jízdní kola.

Budovu postavili v roce 1968 podle návrhu architekta Josefa Dandy, který navrhoval mnoho jiných nádraží v Česku. Lovosické nádraží nepatří k jeho nejpovedenějším pracím, budova je totiž velmi strohá. Způsobil to nejspíš nízký rozpočet. Architekti budoucí proměny ze studia Anta chtějí s finančními prostředky víc než po padesáti letech dotáhnout původní plány. „Snažili jsme se vrátit duch Dandovy architektury,“ potvrdil Tomáš Holub ze studia Anta.

Hlavní vchod budovy studio navrhlo obložit režným zdivem z keramických tvarovek. Architekti chtějí víc prosklít vnitřní část a zvýraznit vstupy do obchodních jednotek, které jsou dosud upozaděné. S pietou k původnímu návrhu do interiéru navrhli také světelný pás. Hotovo by mělo být v červenci 2025. „V průběhu stavby bude v budově docházet k úpravě koridorů pro cestující. Ty budou vyznačeny dočasným orientačním systémem,“ avizoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

