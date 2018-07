Rekonstrukce omezí pohyb v litoměřické nemocnici

Litoměřice - V tomto týdnu bude zahájena další část výměny podlahových povrchů v chodbách litoměřické nemocnice, zejména v prostoru „u kříže“.

Nemocnice Litoměřice

Tentokrát budou práce vyžadovat i jistá omezení v pohybu po pavilonu F. Počítá se jak s výměnami samotných podlahových krytin a malováním, tak i s výměnou podhledů včetně instalace úsporných LED svítidel.

Nynější etapa zahrne chodbu do pavilonu F. Nejprve budou probíhat práce na úplném konci chodby v prostorách před vchody na stanici B interního oddělení, do administrativního traktu interny a částečně i před výtahy nejblíže těmto vchodům. Provoz výtahů v celém interním pavilonu bude tudíž omezen a v provozu budou pro celou budovu pouze dva.

První srpnový den se práce přesunou do středu budovy F. To si opět vyžádá uzavření přilehlých výtahů, zprovozněny budou ovšem původně odstavené výtahy. Protože nebude možné dostat se přes místo prací ke vchodům na stanici B a do administrativní části, budou vyznačeny náhradní trasy suterénem. Tam se bude pracovat asi do poloviny srpna.

Zhruba do konce srpna pak budou dělníci měnit povrchy v samotné přístupové chodbě od takzvaného „kříže“ k internímu pavilonu. I v této etapě bude přístup do budovy interny možný pouze suterénem. K pohybu po pavilonu však již budou sloužit všechny čtyři výtahy.

