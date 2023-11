/FOTO, VIDEO/ Rozsáhlá rekonstrukce pokračuje na lovosickém nádraží. Týká se především nových nástupišť, informačního systému a výstavby zcela nových výtahů. Díky tomu bude nádraží bezbariérové.

V Lovosicích dál modernizují nádraží | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Železničáři také prodlužují podchod pod nádražím až do Máchovy ulice v Novém Klapý. Třetí a čtvrté nástupiště už fungují v novém a cestujícím slouží také část opraveného podchodu.

Dělníci a stroje se teď činí na prvním a druhém nástupišti.

Tak bude vypadat nové nádraží v Lovosicích. Správa železnic ukázala obrázky

Všechny stavební práce by měly vyjít na částku přesahující 400 milionů korun. Hotovo by mělo být v první polovině příštího roku. A hned potom plánují železničáři pustit se i do rekonstrukce nádražní budovy.

