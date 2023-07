/FOTO, VIDEO/ Přístup k vlakům na nádraží v Lovosicích je omezen. Zpozorněte, pokud jste zvyklí na dopravní rutinu. Nástupiště, kam přijížděly vlaky obvykle, se mění.

Práce na lovosickém nádraží pokračují | Video: Deník/Topi Pigula

Komplexní rekonstrukce nádraží v Lovosicích je i přes parné počasí v plném proudu. Deník už v minulosti informoval o tom, že se rekonstruují jednotlivá nástupiště, takže část z nich zůstává stále funkční. Přesto je na místě zvýšená pozornost, neboť některá jsou aktuálně zcela mimo provoz. Své o tom ví mladík Petr, který na poslední chvíli utíkal na vlak "jako vždy" a byl překvapen, že nástupiště není pro cestující otevřené.

Celkové náklady na stavbu mají dosáhnout téměř 440 milionů korun. „Součástí jsou i nové povrchy nástupišť, nové přístřešky, bezbariérové přístupy, informační a orientační systémy,“ uvedl již dříve Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy. Bonusem pak podle vedení Lovosic bude prodloužení stávajícího podchodu až do Máchovy ulice, východiska cesty do průmyslové zóny.

Projekt rekonstrukce je hrazen z fondů Evropské unie. Aktuálně se pracuje na výstavbě nových nástupišť č. 3 a č. 4, veřejnosti jsou k dispozici jen nástupiště č. 1 a č. 2. Nově bude vybudované provizorní nástupiště u stávající koleje č. 5. Uvedení do zkušebního provozu do Máchovy ulice se předpokládá 18. prosince letošního roku.

Harmonogram prací při rekonstrukci lovosického nádraží:



30. 6. – 27. 9. 2023

Výstavba nových nástupišť č. 3 a č. 4, v této době bude veřejnost používat nástupiště č. 1 a č. 2. Nově bude vybudované provizorní nástupiště u stávající koleje č. 5



28. 9. – 22. 11. 2023

Realizace nástupiště č. 1., cestující budou využívat nová nástupiště č. 3 a č. 4



28. 9. – 18. 12. 2023

Realizace nového nástupiště č. 2, cestující budou využívat nová nástupiště č. 3 a č. 4



18. 12. 2023

Předpokládaný datum pro uvedení do zkušebního provozu vč. části do ul. Máchova



V roce 2024 se předpokládají dokončující práce a realizace úprav žel. spodku a svršku a nového trakčního vedení s předpokladem ukončení do poloviny roku. Po celou dobu stavby bude přístup na nástupiště možný stávajícím podchodem, v kterém bude vyznačen koridor pro cestující.



