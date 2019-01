Litoměřice - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve spolupráci s městem Litoměřice finišuje s přípravou rozsáhlé a finančně nákladné rekonstrukce horního vlakového nádraží.

U horního nádraží... | Foto: Deník/Karel Pech

Zahájena by měla být ve druhé polovině příštího roku. A to i přesto, že ekologický aktivista Lubomír Studnička napadl plánované kácení dřevin podél trati ve svahu nad kolejištěm. „Zhruba dvacet let trvající jednání o úpravě horního nádraží vedená s cílem zvýšit komfort a bezpečí cestujících a tudy procházejících chodců tak byla úspěšně završena," konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. SŽDC bude financovat úpravu kolejiště a stavbu úrovňového přechodu pro pěší. Za městem půjde úprava křižovatky Nerudovy a Nezvalovy ulice a budování dalších bezbariérových přístupů k nádraží.

„V tuto chvíli již máme kompletní projektovou dokumentaci a zažádáno o vydání stavebního povolení," uvedla vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. SŽDC je ve fázi zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Podle projektu zůstanou místo nynějších šesti kolejí pouze tři, stejný počet bude nástupišť. Zároveň dojde ke stavbě bezbariérového přechodu přes železniční trať, který vyústí v Nerudově ulici. Právě tomuto záměru mají ustoupit již zmíněné keře rostoucí ve svahu. V další etapě dojde k propojení nástupiště s ulicí Osvobození a vybudování přechodu pro chodce v Liberecké ulici. „Vždy půjde o přechody bezbariérové," podotkla Venuše Brunclíková.

Pokud práce začnou v souladu s harmonogramem, ukončeny by mohly být ještě do konce letošního roku. V té souvislosti dojde k výluce na trati, jejíž rozsah teprve bude upřesněn.

Eva Břeňová