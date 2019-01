Litoměřice – „Běh na podporu těch, jejichž životní běh už končí." To je motto i druhého ročníku Běhu pro hospic, který se uskuteční již v sobotu 28. května.

Běh pro hospic | Foto: Deník/Karel Pech

Novinkou letošního roku je nutnost elektronické registrace a platba startovného předem, uzávěrka přihlášek je přitom už dnes.



PODPORA SPORTOVCŮ

„Loňského prvního ročníku se zúčastnilo na 350 běžců a my věříme, že letošní ročník bude ještě lepší! Do běhu se zapojili, stejně jako loni, lovosičtí extraligoví házenkáři, litoměřičtí hokejisté se svým kapitánem Jaroslavem Kallou a dívčí družstva litoměřických basketbalistek," uvedla za litoměřický Hospic sv. Štěpána, na jehož podporu výtěžek z akce půjde, Irena Vodičková.



Trasy, které účastníky běhu čekají, jsou stejné jako loni. Dlouhé jsou 1, 3 nebo 9 kilometrů. Připravený je rovněž strollering pro rodiče s kočárky. Běžci na nejkratší trať spolu s kočárky vyrazí jako první v 10 hodin dopoledne. Hromadný start kategorií, které zvolí trať dlouhou 3 či 9 kilometrů, je plánován na 10.30 hodin. Každý běžec obdrží balíček s číslem a dárkem.



ŠANCE PRO „NEBĚŽCE"

Ti, kdo běžet nechtějí, avšak mají zájem běh či hospic podpořit, se letos nově mohou zapojit do akce Nakopni běžce! „Několik týmů běžců už si stanovilo cíl vybrat určitou částku, kterou chtějí hospicovou péči o pacienty podpořit. Oslovili své rodiny, přátele, kolegy a další. Více informací lidé najdou na webových stránkách www.hospiclitomerice.cz," dodala Irena Vodičková.