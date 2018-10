Region zasáhne opět v pondělí silný vítr, na horách až o síle vichřice

Ruční baliči operátorka/operátor. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13600 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 21. Poznámka: místo výkonu práce: Průmyslová č.p. 1190, 410 02 Lovosice 2., Co bude Vaším úkolem? , - kontrolovat správnost, kvalitu a čistotu textilu, obuvi a módních doplňků , - rozbalit či zabalit zboží podle stanovených postupů , - odbavovat kontejnerové zásilky v souladu se skladovými procesy , - pracovat s ručním scannerem (jednoduché základní PC operace) , Co byste měli splňovat? , - mít min. ukončené základní vzdělání , - být v dobré zdravotní kondici (kontrola zrakem + celodenní stání ve skladovém prostředí) , - být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet , , Každý člen týmu je důležitý, proto Vám garantujeme: , - mzdu podle Vašich schopností a dovedností, motivační mzdový systém (na základě svého výkonu až 20 000,-Kč/měsíc), - kdo má zájem může růst - podpora kariérního růstu a vzdělávání , - další benefity: stravenky plně hrazené zaměstnavatelem, + 5 dnů dovolené navíc (celkem 25 dnů), zdravotní program, firemní akce, bonus až 10.000,-Kč brutto za doporučení zaměstnance, Pravidelné prohlídky pracoviště: vždy v úterý od 11,30 hod. (hlaste se na recepci) , Průmyslová 1190, Lovosice , Další možnost kontaktu telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Fiege s.r.o. - pracoviště lovosice, Průmyslová, č.p. 1190, 410 02 Lovosice 2. Informace: Valerie Kučerová, +420 724 543 863.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Odborný pracovník 23 000 Kč

Specialisté v oblasti podnikové ekonomie Finanční kontrolor. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: CO BUDETE DĚLAT, • Finanční controlling - provádět pravidelné a ad hoc reporty, • Nákladový controlling výroby – sledovat produktivitu a efektivitu výroby, • Připravovat budget, porovnávat budget s aktuálními hodnotami včetně analýzy odchylek, • Reportovat vedení společnosti, • Komunikovat s ostatními odděleními společnosti, , CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT, • Min. SŠ vzdělání ekonomického nebo technicko-ekonomického směru, • Přehled o účetnictví a finančním řízení společnosti, • Analytické myšlení, vysoké pracovní nasazení, pečlivost, odpovědnost a samostatnost, • Komunikativní znalost anglického jazyka, , CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT, • Mzdové ohodnocení dle zkušeností, zajímavé kvartální odměny, • Dovolená nad rámec zákona, • Dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu , • Finanční odměny za loajalitu, firemní společenské akce , • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, firemní kurzy anglického jazyka, • Přátelský kolektiv a práci v renomované společnosti ve svém oboru. Pracoviště: 2 jcp a.s. - račice, 411 08 Štětí. Informace: Kristýna Štorková, +420 725 506 050.