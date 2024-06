Vedení obce bylo původně pro VTE i vzhledem k očekávané levnější elektřině. Proti se ale zdvihl odpor části lidí z obce a jejích místních částí. Tito odpůrci v uplynulých týdnech přesvědčovali i další občany o negativních vlivech, které by podle nich turbíny měly na krajinu a zdraví lidí.

Odpůrce podpořilo i vedení místních lázní. Nejprve si na zastupitelích vymohli referendum a v něm pak jejich hlas převážil. Z 822 voličů z 1 495 oprávněných se 534 postavilo proti stavbě větrných elektráren v katastru obce. Pro větrníky bylo pouze 286 voličů, ukazuje zápis na úřední desce.

Vzhledem k nadpoloviční účasti je referendum platné. Radní to ale podle starosty Rostislava Lariše zavazuje pouze k tomu, že spolupráci s investory VTE obec nebude řešit po dobu minimálně dvou let, tedy do konání dalších komunálních voleb.

„Děkuji všem občanům, kteří přišli říct svůj názor, ať byl jakýkoliv. Těší mne celková účast občanů na referendu a zároveň na volbách do Evropského parlamentu,“ uvedl o víkendu starosta v tiskovém prohlášení.

V obci byla nejvyšší volební účast v okrese ve volbách do Evropského parlamentu. Do urny hodilo lístek 55 procent oprávněných voličů. Volby tu vyhrálo ANO 2011, následované koalicí Spolu, dokládá web Českého statistického úřadu. Místní plebiscit tak odrážel výsledky v celém státu.

