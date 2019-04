Jan Kotěra v současnosti intenzivně pracuje na regionální učebnici, která vezme na výlet po okolí možná i vaše děti. Na vydání zřídili v Severu sbírku, přispět můžete prostřednictvím webu SEVER.LT. „Mottem učebnice je, že celý svět se dá poznat do hodinové vzdálenosti od domova,“ líčí letos 40letý pedagog.

Nastupujete jako ředitel Severu po dlouholetém vůdčím angažmá Ivany Poláčkové/Krňákové. Proč se rozhodla odejít?

Po letech potřebuje změnu. Chce si odpočinout od ředitelování, byrokracie, tažení malé neziskovky. Jsem ale moc rád, že v Severu zůstane a bude mít víc času na samotnou ekologickou výchovu.

A co vy? Budete jenom ředitelovat?

Budu i učit, abych měl kontakt s dětmi. Sever je ostatně malá neziskovka. Jenom ředitelování, to by byl luxus. Rád bych byl v terénu aspoň třikrát až čtyřikrát do měsíce.

Kde vlastně Sever vznikl?

Vznikl v roce 1994 na Rýchorské boudě v Krkonoších. Dnes má krásně zrekonstruovanou barokní faru v Horním Maršově a další prostory v tamní základce. Školy z celé země tam jezdí na pobytové programy s ekozaměřením. Mají nabito na roky dopředu.

Jak se Sever rozšířil do Litoměřic?

V Litoměřicích působí od roku 1997. Z Krkonoš ho sem „přivezla“ Veronika Svobodová a svou energií položila základy pro neuvěřitelných 22 let práce se školami a s veřejností. Výročí s námi můžete oslavit na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 11. dubna.

Ač nejste původem Litoměřičák, se zdejším Severem jste už v minulosti přišel do kontaktu. Jak k tomu došlo?

V roce 2003 jsem byl u založení podobného ekocentra Šťovík v Teplicích, odkud pocházím. Jezdili jsme se do Litoměřic učit, jak na ekologickou výchovu. Později jsme pracovali na společných projektech a jeden čas jsem tu měl dokonce malý úvazek.

