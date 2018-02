Ředitel Hennlichu Šumera: Dělo putovalo do Kolumbie, další míří do Thajska

Litoměřice - Zaměstnává lidi z celé ČR a může se pochlubit vývojem a konstrukcí vlastních výrobků, které dodává do celého světa. „Jde například o manipulátory pro opravy leteckých motorů,“ říká ředitel litoměřické firmy Hennlich Pavel Šumera.

"Kořeny naší společnosti sahají až do první republiky," říká šéf firmy Hennlich Pavel Šumera.Foto: Deník / Pech Karel

Představte nám společnost Hennlich. Kdy vznikla?



Společnost Hennlich vznikla v roce 1991 v Litoměřicích. Její kořeny, ale sahají až do roku 1922, kdy stejnojmenná firma vznikla v severočeském Duchcově. Litoměřice jsou centrálou a pobočky se nachází ve Žďáru nad Sázavou a Opavě. S tržbami přes 800 milionů korun zaměstnává více než 250 lidí. Firma je součástí skupiny působící v 18 zemích, především střední a východní Evropy.



Co firma vyrábí?



Hennlich je dodavatelem komponentů, ale i celých investičních řešení pro průmyslové podniky u nás. Dodává řadu výrobků od těsnění, čerpadel či trysek přes kluzná pouzdra, energetické řetězy, pružiny až po mazací techniku, filtraci nebo prvky pro měření a regulaci.



To vše se vyrábí v Litoměřicích?



V Litoměřicích a Opavě se vyrábí zhruba třetinu produktů. Jde například o mlžná děla, nakládací hubice, řídící hydrauliku pro důlní výztuže nebo manipulátory pro opravy leteckých motorů.

Jaké jsou nejzajímavější produkty společnosti?



Mezi ty patří například právě hydraulické manipulátory, které ulehčují a výrazně zrychlují práci při opravách motorů velkých dopravních letadel. Ty jsme sami vyvinuli, zkonstruovali a dodali ruskému výrobci letadel Suchoj. Vyvinuli jsme také tzv. ORC jednotku, která vyrábí z odpadního tepla elektrickou energii. Mezi další zajímavosti patří vývoj a výroba nakládacích hubic pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů v mlýnech, dolech nebo přístavech. Tato zařízení jsme dodávali do Kataru, Izraele nebo Argentiny.



Nedávno se psalo o výrobku, který putoval až do Kolumbie, co to bylo?



Speciální mlžné dělo, ty vyvíjíme a vyrábíme. Slouží k potlačení prašnosti v dolech, skládkách či na stavbách. Do Kolumbie putovalo dělo s dosahem až 100 metrů, další se nyní vyrábí pro Thajsko.



Zaměstnáváte pouze lidi z okolí, nebo k vám dojíždějí i z větších dálek?



Jen z okolí už dávno ne. Vzhledem k tomu, že potřebujeme velmi specifické pozice, především v technických oborech, pracují u nás lidé nejen z celého Ústeckého kraje. Zaměstnáváme spolupracovníky ze středních Čech, z Prahy, Moravy a Slezska, ale prakticky z celé republiky.

Jak se firma potýká s přezaměstnaností v kraji, postrádáte také pracovní síly?



Obecně v technických oborech je dlouhodobě nedostatek lidí, proto musí firmy, včetně naší, vyhledávat talenty již od základních nebo středních škol. Na druhé straně díky tomu, že dlouhodobě máme pověst dobrého zaměstnavatele nejen v regionu, jsme na tom v tomto ohledu zřejmě o něco lépe než mnoho výrobních firem v okolí.

Váš Dárcovský fond podporuje širokou škálu zajímavých projektů…

Za více než 13 let jsme podpořili přes 200 projektů částkou téměř milion korun. Podporujeme mladé lidí mezi 15 a 25 lety žijící či studující v Litoměřicích. Při výběru a správě fondu spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací, která nám od začátku velmi pomáhá. Snažíme se podporovat především jednotlivce a malé skupiny. Stačí tedy, aby se mladí lidé dohodli mezi sebou a pokud je projekt zajímavý, mají šanci peníze získat.



Jaké nejzajímavější nápady byly podpořené?



Je těžké vybrat ty nejzajímavější, určitě mezi ně ale patří například výroba DVD, které motivuje žáky základních škol k výuce cizích jazyků. Zajímavá byla podpora workshopů, na kterých se řešilo využití veřejného prostoru v Litoměřicích. Podpořili jsme pouliční festival jídla v Litoměřicích.