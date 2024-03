S graffiti si Pavel začal někdy v 11, 12 letech, když se v malém městě u Prahy chytl party starších kluků. Podepisovali se na sloupy, zdi, pak i na vlaky a metro. „Doma se načrtly takový rychlovky, aby to bylo za minutu hotový. Pak se šlo ven,“ líčí muž. Kdeco tehdy pomaloval i přímo doma. Ilegální sprejování a věci s ním spojené, které nechce moc rozebírat, Pavla chytly a dlouho nepustily. Ve 14 letech přišly první průšvihy. V mládí vystřídal diagnosťák v Krči, pasťák Načeradec u Vlašimi i výchovný ústav v Terešově u Plzně. „Byl jsem mladej a blbej,“ hodnotí to Pavel dnes.

Tisíce lidí z regionu vyhledávají o nedělích ředhošťské trhy u Mšeného-lázně. Mezi těmi, kdo se starají o jejich řádný chod, je i člověk se zajímavým příběhem. Jde o 27letého rodáka z Prahy Pavla Peterku, kterého vášeň ke graffiti zavedla na scestí a už třikrát kvůli němu seděl. Mimo jiné i s Davidem Rathem a dalšími potrestanými „celebritami“. Teď už se muž k sprejování vrátit nechce. Aspoň ne k tomu ilegálnímu, na trzích totiž může malovat bez hrozby postihu. S posvěcením vedoucího trhů posprejoval záchody a zeď, která láká k návštěvě výměnného bazaru. Pavel také plánuje, že do kouzel sprejů a barev zasvětí děti. Až letos Ředhoštští opět rozjedou letní autokino, učil by je sprejovat na desky.

Za sprejování byl u soudu poprvé ještě jako mladistvý. Dostal peněžitý trest v řádech nižších desítek tisíc a podmínku. Protože „peněžák“ nezaplatil, podmínku mu posléze prodlužovali. Se sprejováním Pavel kvůli prvnímu deliktu nepřestal. Naopak mu spíš s jídlem rostla chuť. Po dovršení 18 let figuroval ve velkém případu jedné graffiti crew s celkovou škodou 2,5 milionu na zdech, domech, vlacích i železničních koridorech. Ve 20 letech odešel z domova, skoro dva roky byl na ulici. S malováním nepřestal. Ve 22 šel za několikeré poškození cizí věci v recidivě poprvé sedět.

Dva měsíce strávil ve věznici v Hradci Králové. Pak byl rok na Ruzyni, kde mohl uplatnit, že se vyučil zámečníkem a dokonce si tam vydělal. Seděl tam prý s několika „VIP“ vězni, mezi nimi i s lékařem a expolitikem Davidem Rathem, odsouzeným za korupci. „Než ho vzali do Brna na lapiducha a pak ho pustili na půlku, dělal na Ruzyni knihovníka. Byl to chábr,“ líčí s uznáním Pavel, který prý Ratha zrovna minulý týden potkal v Hostivicích. „Říkám čau Davide, doktore! A on: Áá, Peterka,“ směje se Pavel.

Tomu to ale po propuštění z Ruzyně nedalo. Šel kreslit na hlavní nádraží, kde ho hned chytili. Došlo mu, že byl na sprejování závislý. „Je to hrozný,“ přiznává Pavel s tím, že ho prostě svrběla ruka. „Vidím nové tvary, spreje a líbí se mi, jak jsou tiché, že kryjí. Pak jsou i tužky na psaní, co tečou, je to nádherný,“ vyznává se muž z až patologického vztahu ke graffiti. Na sprejích a barvách ho láká i adrenalin. Kvůli „hlaváku“ šel do vězení znovu. Deset měsíců strávil na Pankráci, odkud jezdil na venkovní pracoviště pražských městských služeb.

„Když teď jedu do Prahy, úplně mě bolí hlava“

Z posledního trestu Pavla pustili v listopadu 2022. Nedlouho poté se s přítelkyní usadil v Ředhošti. „Je to tu paráda, je tu klid. Když teď jedu do Prahy, úplně mě bolí hlava,“ srovnává muž. Přitom do Ředhoště původně nechtěl a zpočátku odsud ujížděl na technopárty. Po propuštění je stále v podmínce a vykonává veřejně prospěšné práce. Na svrbění rukou kvůli graffiti si chce už dát pozor. Tuší, že další trest za poškození cizí věci by mohl být daleko přísnější než ty dosavadní.

V Ředhošti se ostatně ve sprejování může dál realizovat. A to díky osvícenému místnímu pořadateli trhů Jiřímu Tošilovi, který mu k tomu vyčlenil vhodné plochy. Díky Tošilovi si také Pavel s přítelkyní zařídili v jedné stodole u trhů výměnný, takzvaný SWAP bazar, na který poutá právě jedno jeho graffiti. Pomalovat podle svého vkusu si v areálu trhů mohl i veřejné WC. „Když si vybíral barvy, měl takovýhle očička,“ líčí jeho přítelkyně s úsměvem. „Jako když dáte tříletému dítěti autíčko.“

