Fronty aut na všech příjezdových cestách, plná parkoviště a dlouhé čekání na volné místo. Takový obrázek uvidíte v Ředhošti na Litoměřicku každou neděli na přelomu dubna a května, kdy tam bývá kvůli nabídce sadby a dalších zemědělských produktů největší nápor. Seženete tu totiž úplně všechno. Míří sem víkend co víkend tisíce nakupujících z širokého okolí do stovek stánků. Přijíždějí pro oblečení, věci do domácnosti, živá zvířata, zeleninu, levné potraviny, kvalitní zboží od malých řemeslníků, drogerii a další věci. Letos na nakupující čeká několik novinek. Další rozšíření prodejních míst, menší návštěvníky pobaví zoofarma, hlavně ale vzniká dětský vodní svět.

Nová atrakce vyrůstá v místech, kde ještě nedávno promítalo autokino. „Mělo by tam být několik nafukovacích atrakcí s vodou, skluzavky, bazény, pláž, nové skákací atrakce. Chceme vybudovat dětský vodní svět, který bude v létě přístupný nejen o víkendu, ale i normálně v týdnu,“ představil plány správce trhů Jiří Tošil.

Na vznik nové relaxační zóny mohou přispět také nakupující a fanoušci trhů. Jejich pořadatelé totiž spustili crowdfundingovou sbírku na portálu Hithit. Na webu, který se zaměřuje na hromadné financování nejrůznějších zajímavých projektů, chtějí vybrat 400 tisíc korun. „Každý přispívající si tam může vybrat zajímavou odměnu, kterou by rád za svůj příspěvek dostal. Když vše půjde dobře, chceme otevřít v průběhu června. Jakmile bude teplo,“ popsal Tušil.

A co bude, když se ve sbírce nepovede vybrat potřebný obnos? „I kdyby se sbírka nepovedla, chceme vodní svět stejně vybudovat. Bude. Byl by ale zatím asi menší, zdokonalovali bychom ho postupně. Jeho budování by bylo pomalejší,“ přiznal správce trhů.

Autokino bude prozatím zrušeno, má ale naději na obnovu. „Provozovali jsme ho 6 let, získalo si docela příznivce. V poslední době byla ale návštěvnost nižší. Prozatím tedy autokino nebudeme dělat. Ale uvažujeme, že do budoucna najdeme jiné místo, pokud by byl zájem,“ přiblížil Tušil.

Trhy v Ředhošti „praskaly ve švech“ i v neděli 23. dubna. Už před desátou dopolední pořadatelé informovali, že jsou plná všechna parkoviště a na zaparkování se musí dlouho čekat. „Jezdíme pravidelně. A dnes to tedy opravdu bylo na dlouho. Lidí bylo opravdu hodně. Čekali jsme už při příjezdu a pak jsme dlouho hledali volné místo. Ale nakoupili jsme výborně. Jídlo, sadbu, něco domů,“ pochvalovala si Ludmila Kubínová z Loun.

„Koupila jsem si něco na sebe i na zahradu. Pro známého jsme kupovali také slepičky. Jsem spokojená. Přijeli jsme, až když trhy byly v plném proudu, takže jsme dlouho čekali na zaparkování, cesta sem byla složitá, ale udělali jsme si to jako rodinný výlet na celý den,“ přiznala také Miroslava Novotná z Libochovic.

Potíže s parkováním řeší v Ředhošti v hlavní sezoně dlouhodobě. „Bohužel, nemůžeme s tím nic udělat. Parkoviště jsou na mnoha pozemcích. Je tu celá soustava parkovišť, jsou všude, kde mohou být. Nová parkoviště nebudou, nemáme je, bohužel, kde udělat,“ přiznal Tošil.

Podle něj je nejhorší situace právě na přelomu dubna a května, kdy řada lidí vyráží pro sadbu, živá zvířata, pro první čerstvou zeleninu, po zimě je hlad po trzích. Do obce v tomto období míří tisíce lidí. V jiných částech roku to prý není tak vážné, situace je klidnější, nakupující se na současná parkoviště vejdou. „Snažíme se v hlavní sezoně rozjet více i trhy v sobotu, právě pro zájemce o sadbu, stromky a živá zvířata. Kdo chce jen toto, může přijet v sobotu, kdy je volněji a parkování je zdarma,“ lákal Tošil.

V Ředhošti letos také budují novou stálou výstavní expozici, postupně se tam od loňska rozrůstá malá zoofarma. „Jeden pán tu tvoří malou farmu, pomalu ji zvětšuje, přibývají nová zvířátka,“ uvedl správce trhů.

Trhy v Ředhošti probíhají už od roku 1953, každý víkend se v tržiště proměňuje nejen okolí obce, ale také její centrum. Stovky prodejců jsou rozmístěny na 70 tisících metrech čtverečních. „Letos jsme plochu opět rozšířili o pět hektarů,“ pochlubil se Tošil.

Tržiště nabízí také bohatý doprovodný program. O nadcházejícím víkendu například pro děti připomenou čarodějnice, o den později tam zamilovaní budou moci oslavit první máj. „Snažíme se stále vymýšlet nové věci, přidávat atrakce, zlepšovat servis a nabízet nové a kvalitní zboží. Chceme, aby v Ředhošti měla program celá rodina, aby to nebyly jen nákupy, ale také relax,“ dodal Jiří Tošil.