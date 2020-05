Déle než měsíc se páčidlem vloupával do různých objektů převážně na Ústecku a Teplicku a z nich si přinášel lup. Třicetiletý recidivista z Teplicka skončil ve vazbě. Jeho trestné činy budou žalobci hodnotit nejspíš přísněji, stejně jako jakoukoli jinou závažnější trestnou činnost spáchanou během nouzového stavu. Muž, kterému hrozí až osm let vězení, naštěstí při svých výpadech nikdy nikoho nezranil. V drtivé většině loupil v nočních hodinách, kdy v objektech nikdo nebyl. Nechal po sobě škodu přesahující milion korun.

Recidivista řádil převážně na severu Čech od 2. dubna do 8. května. Začal s tím krátce poté, co se zkraje roku vrátil z vězení. „Jeho trestná činnost začala vloupáním do domu na Teplicku, kde odcizil 100 tisíc korun,“ popsal Tomáš Kohout, vedoucí 2. oddělení odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (KŘP). Když muži tyto peníze došly, v činnosti pokračoval.

Během následujícího krátkého období spáchal přinejmenším dalších 18 trestných činů. Hned několikrát se vloupal do Penny Marketů na různých místech. K dalším napadeným objektům patřily benzinky či drogerie. Za jeden večer dokázal někdy stihnout i tři objekty. Chodil si pro peníze, v několika případech odcizil i trezory. Nepohrdnul ale ani cigaretami nebo mobilními telefony. Dveře objektů si otvíral páčidly, která většinou zanechal na místě činu.

Recidivista loupil na území Ústeckého kraje třináctkrát. Několikrát si ale udělal také „výlet“ do sousedních krajů, Libereckého a Středočeského. Z vyloupených objektů si odnesl v souhrnu přes půl milionu. „Ale byla tam poměrně velká škoda i na poškození,“ upozornil Kohout. Zloděj při svém řádění poškozoval dveře, skleněné výplně i zařízení objektů. Kriminalisté tuto související škodu vyčíslili na 515 tisíc korun. „Jeho jednání na místě bylo chaotické, nechával za sebou velký nepořádek. Napadl objekt, sebral, co mohl, a utekl,“ přiblížil Kohout.

Zásahová jednotka recidivistu před týdnem zadržela po spáchání posledního trestného činu v jeho autě poblíž Kladna. „Poslední případ jsme monitorovali, pachatel nás dlouho nenapínal. Bezprostředně po spáchání trestného činu jsme si na něj počkali a zadrželi ho,“ konstatoval náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák. K většině skutků se zloděj doznal pod tíhou důkazů. Pak putoval do vazby, hlavně proto, aby v trestné činnosti nemohl pokračovat.

Jeho dopadení kriminalistům ztěžovalo, že museli muže identifikovat přes povinnou roušku. Podobně jako v ostatních kriminálních případech, ke kterým teď dochází i přes nouzový stav. „Ztížená identifikace kvůli ochranným prostředkům je pro nás momentálně u všech těchto trestných činů, kde využíváme kamerové záznamy,“ potvrdil Kohout. Markantní počet loupeží během tak krátké doby hodnotí kriminalisté jako výjimečný. Krajská policie spolupracuje na vyšetřování vloupání i s policí z jiných krajů. Počet trestných činů, které má muž z Teplicka na svědomí, se tak možná ještě rozroste.

Novináře s jeho případem seznámilo v pátek 15. května vedení KŘP ve školícím policejním středisku na ústeckých Stříbrníkách. Toto zařízení je po celou dobu nouzového stavu druhým krizovým štábem KŘP i s operačním střediskem. Jak poznamenal Dvořák, nouzový stav byl nový i pro policii, která se při něm naučila dost nových věcí. Řady policistů v kraji během něho také dočasně prořídly. V karanténě jich bylo podle dřívějších informací z krizového štábu kraje na pět desítek.

Podle Dvořáka šlo ale z větší míry o opatření preventivního charakteru pouze do té doby, než se u policisty prokázal negativní test na Covid-19. Do dočasné karantény šli policisté pro jistotu vždy poté, co jednali s osobou, u níž bylo možné nakažení koronavirem. Ať už to byl přestupce, pachatel trestného činu, nebo prostě osoba, s kterou policista přišel do styku. „Nyní je ten stav setrvalý. Osoby, které jsou v karanténě, se pohybují v jednotkách, a v žádném případě to nemůže mít vliv na nic, co policie v současné době dělá,“ ujistil Zbyněk Dvořák.

Zločin v době stavu nouze



Během dvou měsíců trvání nouzového stavu zaevidovali policisté v Ústeckém kraji přes 700 trestních případů. Nouzový stav znamená pro jejich pachatele přitěžující okolnost, jejich trest tedy může být vyšší než obvykle.



I přes nouzový stav se tedy někteří lidé v Ústeckém kraji věnovali krádežím, podvodům, zpronevěrám, ale také šíření nakažlivé nemoci. Čísla domácího násilí ani sexuálních deliktů „za zavřenými dveřmi“ oproti loňsku zatím nerostla.



Policie ČR včetně té v Ústeckém kraji letos zatím sleduje pokles nápadu trestní činnosti oproti běžnému stavu. V regionu je za první 4 měsíce roku pokles 13procentní. Majetková trestná činnost se drží na podobných číslech jako loni.