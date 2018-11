Receptem na sýrový měšec chce studentka dobýt Prahu. Vyzkoušejte ho také

Litoměřice - Studentka litoměřické střední školy postoupila do celostátního finále gastronomické soutěže Svačina roku.

Nela Nováková se svým receptem z tuňáka postoupila do celostátního finále soutěže Svačina roku. Její soutěžní recept najdete na webu Litoměřického deníku.Foto: Deník/Karel Pech

Velký kulinářský úspěch! Mezi patnácti finalisty gastronomické soutěže z celé republiky je letos i 15letá studentka Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb z Litoměřic.

V kuchyňce školy, v níž právě revitalizují učebnu gastronomie, v těchto dnech piluje Nela Nováková přípravu sýrového měšce s tuňákem podle vlastního receptu. Litoměřická studentka uspěla mezi širokou konkurencí. „O postup do letošního finále usilovalo víc než 140 studentů ze 43 středních škol,“ vypočítala Andrea Čeřovská, která zastupuje pořadatele soutěže Svačina roku.

„Doufala jsem v to. Postup mi udělal velkou radost,“ svěřila se Nela. Svačiny roku s Rio Mare se škola účastní už od jejího začátku, tedy šestým rokem. Předloni ji vyhrál její současný čtvrťák.

Podobných klání pro studenty se za rok objeví kolem dvaceti. Učitel gastronomických oborů Ladislav Pertl Nelu chválí. „Je svědomitá. Už od prváku začala makat, chodí na brigády do jednoho ústeckého hotelu. Jede bomby, jak říkáme,“ řekl pedagog s tím, že bezlepkový recept na sýrový měšec s tuňákem jí společně šili na míru, protože sama tíhne ke zdravé výživě.

Nela ale není jedinou šikovnou prvačkou. „Ta třída se povedla, výrazně nám pomáhá při akcích pro veřejnost,“ je spokojený Pertl.

S receptem Nele pomáhala i maminka.

Bez mouky a bez masa

„Baví mě vařit bez mouky a bez masa, jak to teď frčí,“ vyznává se studentka. Tuňáka zrovna moc nemusí a pro sebe si ho zkoušela nahradit kuřecím. Pár soust dala i kamarádům. „Pochutnali si,“ pochlubila se Nela. Ke gastronomii tíhne od dětství.

Už na základce si ráda sama připravovala večeře nebo svačiny. Z domovského Ústí nad Labem měla možnost vydat se studovat do Teplic nebo Litoměřic, které zvítězily.

Naostro podle svého receptu bude Nela vařit v gastro studiu Chefparade+ v pražských Holešovicích už 4. prosince. „Na vytvoření svačinky bude časový limit 20 minut. Porotci budou hodnotit nejen chuť a přípravu, ale také nápad a foodstyling,“ prozrazuje Čeřovská. V komisi zasedne Mistr kuchař Vladimír Picka, šéfkuchař restaurace Aureole Jiří Král, šéfkuchař studia Atelier Culinary Vladislav Stuparič a foodbloggerka Eva Ehrenbergerová. Akci bude moderovat herečka a kuchařka Markéta Hrubešová.

I letos je do soutěže zapojena veřejnost, která na facebookových stránkách Rio Mare Česko udělí cenu veřejnosti v hodnotě 5000 korun v tuňákových produktech. Hlasování probíhá už jen do tohoto pátku.

Ve finále jsou pro nejlepší školy a soutěžící připraveny ceny v hodnotě 45 tisíc korun.

Recept Nely Novákové:Sýrový měšec s tuňákem Rio Mare



Suroviny na 4 porce:

1 konzerva tuňáka ve vlastní šťávě, 7 lžic mandlové mouky, 1 vejce, 200 ml mléka, 120 g mozzarelly, 80 g rajčat, lžička koriandru, 200 g majonézy, 400 g cibule, 5 lžic extra panenského olivového oleje Monini, lžíce kapar a na dochucení sůl a pepř



Postup:

Připravíme si těsto na palačinky z mandlové mouky, nastrouhané mozzarelly, vajec a mléka. Palačinky připravujeme na pánvičce a snažíme se, aby těsto bylo co nejtenčí. Mezi tím si připravíme směs z pokrájených rajčat na kostičky, koriandru, mozzarelly a tuňáka Rio Mare ve vlastní šťávě. Připravenou směs pokládáme na palačinky a zabalíme do měšce, které pečeme na 160 °C přibližně 8 min. Z cibule si uděláme kroužky, které dáme na měšec, aby nám držel tvar. Do majonézy přidáme nasekané kapary, zbytek koriandru a dochutíme solí a pepřem.