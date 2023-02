Nejbližší církevní ženský řád vedle toho doksanského je v Drastech u Prahy, kde žijí karmelitky. V Praze jsou dominikánky, v Jiřetíně pod Jedlovou voršilky.

Díky příspěvkům církevních organizací i drobných dárců začaly postupné opravy.

Dnes má nádvoří kláštera parkovou úpravu, na prosekané zahradě roste zelenina, ambit má citlivě zrekonstruované zdi, chodbu vydlaždičkovanou opukou a za bytelnými dřevěnými dveřmi vkusně vybavené pokoje.

Klauzuru nyní obývá dvanáct sester, jimž je od 22 do 81 let. Deník hovořil se dvěma z nich, které pamatují celých 25 let úsilí o vzkříšení kláštera. Ten do násilného zrušení Josefem II. v roce 1782 fungoval nepřetržitě od založení v roce 1144 následovnicemi zakladatele premonstrátského řádu, svatého Norberta. K tomuto ochránci nastávajících matek a přímluvci za bezdětná manželství se v Doksanech modlí dodnes. A zjevně efektivně. Sestry mají totiž v archivu nejen fotky klášterních ruin, které postupně vstaly z popela. Ale i snímky stovek miminek, které v uplynulém čtvrtstoletí poslaly sestrám šťastné maminky.

Řád premonstrátů založil ve Francii roku 1121 sv. Norbert. Od roku 1143 řád působil na Strahově, v Doksanech zakořenil o rok později. Až v roce 1782 ho násilně zrušil Josef II. spolu s velkým množstvím dalších klášterů, které podle něj nebyly užitečné. Z části kláštera byl pak zámek. Počátkem 20. století církev zvažovala jeho obnovu, ale po 48. roce se do starých klášterních zdí nastěhovaly traktory a dobytek. Když sem nakonec v roce 1998 přišly první sestry, byl to zdevastovaný objekt.

Zdroj: Deník/Karel Pech„Kdo to zažil, říká, že se diví, že jsme odsud neutekly,“ vzpomíná sestra Pavla. Byla jednou z těch, které zažily celou proměnu, od níž letos uplynulo 25 let. Do rekonstrukce památky investoval strahovský klášter, ale i místní dobrodinci a církevní organizace z USA nebo Německa jako Kirche in Not nebo Renovabis. Jen první část rekonstrukce vyšla na částku přes 40 milionů korun.

Na rekonstrukci pracovaly profesionální firmy a u nejtěžších prací se potili muži. Ale snímky z archivu ukazují, že sestry rozhodně nestály stranou. Na fotkách klestí zahradu od náletů a roští, vyvážejí suť, sázejí brambory a dýně. Práci dodnes věnují kolem 5-6 hodin denně. Šijí oltářní plátna, zdobí svíčky, suší bylinky, cpou pytlíčky levandulí.

„Jsme tu ale především proto, abychom oslavovali Pána Boha a přimlouvali se za druhé lidi. Modlitby je teď velice málo, mnoho lidí ani nevěří, že Bůh existuje,“ podotýká Pavla. Spoustu času za zavřenými dveřmi tráví společně. „Ponorky“ se vyvarují tím, že mají čas i pro sebe. „Každá si zaleze do svého koutka, něco si přečte, napíše dopis, odpočine si,“ popisuje sestra Alberta. Do Doksan přišla v roce 1998 z Krakova. „Modlitba je ale i meditace, při které se pročišťuje nitro. Když se něco mezi námi stane a je nějaké napětí, můžeme jedna druhé daleko lépe odpustit,“ dodává Pavla.

Zdroj: Deník/Karel PechPřesto už za 25 let některé sestry z Doksan odešly. „Poznaly, že to není jejich místo,“ komentuje Pavla. Ta patří k starším sestrám, kterých jsou v Doksanech prakticky čtyři generace. Nejstarší je 81 let, nejmladší 22. „Je tu dva a půl roku. Jezdila sem už jako děvče,“ popisují sestry novicku. Ta musí stejně jako ostatní vstávat už kolem 5. hodiny ráno. Následující 3 hodiny se ženy společně modlí, což je například breviář, mše svatá, meditace, snídají až potom. K modlitbě se ještě během dne třikrát scházejí, zhasnout musí ve své cele před desátou večer, krátce po poslední modlitbě.

Pravidla potvrdila po společné dohodě představená sestra Augustýna. Stejně jako například to, že celkem tři mobily na celou komunitu mohou používat pouze omezeně: aby je příliš nezahlcovalo dění vnějšího světa. Podobně omezený mají i internet. To by ostatně sestry doporučily i těm, kteří nežijí za klášterními zdmi. Přesto zvláště mladší ze sester to s moderními technologiemi umějí, jak napovídají zdařilé internetové stránky kláštera.

E-mailem sestrám premonstrátkám chodí i děkovné fotografie miminek. V Doksanech se právě za ně modlí. Za donošení dětí, za šťastný porod, za maminky, které nemůžou mít dlouho potomky, nebo jejichž partner miminko nechce. Pro premonstrátský řád je to tradice, za podobné věci vyslovovaly stejnou modlitbu sestry už před 300 lety. Svatý Norbert je totiž považován za ochránce nastávajících matek a přímluvce za bezdětná manželství.

„Lístky s modlitbou posíláme maminkám. Mnohé nám pak velice děkují. Že jim to pomohlo, že se zklidnily a připravily se na narození dítěte. Pak dítě berou za Boží dar,“ líčí Pavla. Péče o rodičky není jediným příkladem dobročinnosti doksanských sester. V pokojích pro hosty loni na půl roku ubytovaly 13 uprchlic z Ukrajiny. A do kláštera nedávno vzaly i kočku, vyhublou na kost. Dnes se zachráněná micka, které české sestry říkají Rezka a polské Deža, vesele prohání chodbami krásně rekonstruovaného kláštera.