Radost dětem může udělat obyčejná krabice od bot. Potěšit můžete i vy

Litoměřice - Azylové domy a charity na Litoměřicku se i letos zapojí do benefiční akce.

Vedoucí služby Azylového domu pro matky s dětmi Diakonie Litoměřice Ivana Jelínková už připravuje první dárky.Foto: Deník/Karel Pech

Dětem z chudého prostředí se dárků během roku příliš nedostává. Své o tom vědí sociální pracovníci z azylových domů pro matky s dětmi, kde se snaží ušetřit každou korunu a dárky jsou tak vzácností. Situaci se snaží alespoň částečně změnit Diakonie Československé církve evangelické, jež před sedmi lety převzala od své partnerské organizace v Německu akci Vánoční krabice od bot. Jejím prostřednictvím může potěšit nejen dočasné obyvatele azylových domů, ale i další děti ve vyloučených lokalitách. A to i na Litoměřicku.

„Náš domov se do akce zatím nezapojil jako sběrné místo, to nejbližší je v Ústí nad Labem, ale využil toho, že naše maminky mají dost věcí po svých dětech, kterými krabice naplní, zabalí je a odešlou do krajského města. Tam je přebírají dobročinné organizace, které je předávají dál,“ vysvětluje vedoucí služby Azylového domu pro matky s dětmi Diakonie Litoměřice Ivana Jelínková.

Předvánoční akce letos proběhne od 26. listopadu do 9. prosince. A jak pomoci? Je to jednoduché, stačí si během roku schovat nepoškozenou krabici od bot a poté ji naplnit dárky podle vlastního uvážení. Výchovné je, když se toho zhostí děti a za pomoci dospělých krabici zabalí do papíru s vánočními motivy a doplní štítkem oznamujícím, zda je dárek vhodný pro děvče či kluka a v jakém věku.

Takto upravenou krabici je třeba dopravit do sběrného místa. Donátoři, kteří chtějí na akci přispět finančně, mohou dar poslat na účet, jehož číslo bude spolu s adresami sběrných míst uveřejněno během listopadu na webových stránkách diakonie.

Loni se při akci sešlo na 70 sběrných místech v ČR 23 120 krabic a na účtu prostřednictvím on-line sbírky necelých 210 tisíc korun.

Potřebné věci, na které nezbývá

Podle organizátorů akce myslí dárci víc na malé děti. Větší pozornost by tedy měli věnovat dětem mezi 10 a 17 lety věku. „My se snažíme naplnit krabice praktickými věcmi, jako jsou dětské hygienické potřeby a vybavení do školy, na které se maminkám už nedostává prostředků. Hodně jich nakoupíme z on-line dárků, loni jsme na ně měli k dispozici přes 42 tisíc korun,“ dodala Ivana Jelínková.

Sběrným místem dárků pro děti z chudých rodin na Podřipsku bude i letos informační centrum veltruského zámku, odkud dostávají dárky v krabicích od bot děti ze zařízení spravovaného Farní charitou v Roudnici nad Labem. „Krabice s dárky sbíráme do 9. prosince, a to v týdnu od úterka do neděle od 10 do 15.30 hodin. Přijímáme i samotné dárky, které za pomoci dobrovolníků sami zabalíme. Loni jsme takto přijali a vypravili na 200 dárků pro konkrétní děti a dalších 100 bez udání adresáta,“ sdělila Kateřina Vitochová, koordinátorka projektu, který zastřešuje Rodinné centrum Havránek.

„Loni jsme předali přes 100 krabic, a to maminkám a dětem z našeho azylového domu. Zbytek rozdaly naše pracovnice v rámci terénní sociálně aktivační služby v místech ve městě, kde žijí chudobou postižené rodiny. Dobročinná akce má ohlas na veřejnosti, je doplněním programu svátků konce roku,“ sdělila ředitelka Farní charity v Roudnici nad Labem Zdenka Pětníková.