„Řidiči jezdili rychle v místech, kudy chodí děti do školy, hlavně ve směru od Litvínova. Tam, kde měli jet padesát, projížděli někteří rychlostí i 130 kilometrů za hodinu,“ připomíná starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

K 16. dubnu eviduje Duchcov 1556 přestupkůs překročením rychlosti do 20 km za hodinu. Nad 20 km jde o 113 případů.„Vybrané peníze chceme otočit zpátky do bezpečnosti v ulicích, konkrétně do úpravy přechodů u škol,“ podotýká Šimbera.

Při pohledu na města na severu Čech je ovšem situace jiná. Většina z nich radar nemá a jeho pořízení ani neplánuje. „Vlastníme a provozujeme pouze informační radary upozorňující na překročení rychlosti, které operativně přesouváme do různých lokalit. Toto opatření je plně dostačující,“ říká starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Stejné je to i v Lounech, kde mají jen několik infopanelů, které upozorňují řidiče na jejich rychlost. „Doposud jsme neuvažovali o pokutování řidičů za rychlost. Stále převládá názor, že úloha města spočívá ve zcela jiných činnostech,“ myslí si starosta Loun Pavel Janda.

Na jeden radar jeden nový úředník

Právě na Louny se obrátilo šest okolních obcí, které by na svém území radar rády umístily. Město Louny by pro ně jako obec s rozšířenou působností pokuty muselo vybírat.

„Naší podmínkou pro zahájení jednání je, že bychom tuto činnost nechtěli dotovat jedinou korunou. S ohledem na odhadovaný počet přestupků vychází na jeden radar jeden úředník navíc oproti současnému stavu. Pro úředníky bychom museli najít i místo, do radnice ani horní budovy úřadu by se odhadovaný počet dalších úředníků prostě nevešel. Z toho je patrné, že i když by rada města posvětila nějakou dohodu s okolními obcemi, nebude možné měřit a pokutovat ze dne na den,“ dodává Janda.

V jiných okresech zase měří strážníci nebo policisté. „Mobilním radarem disponuje městská policie, využívá ho ale spíše sporadicky. Uvažuje se i o možnosti, že budou ve městě radary na měření rychlosti, v současné době je ale vše v rovině plánování,“ přibližuje mluvčí města Děčín Luděk Stínil.

Radary na D8 začnou pokutovat od léta

Stejné je to v Litoměřicích. „Město preferuje měření podle vlastního uvážení prostřednictvím mobilního radaru obsluhovaného městskou policií, kdy volí problémové lokality a časy na základě aktuální situace. O pořízení radaru neuvažujeme,“ reaguje mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Ústí nad Labem začne od 1. července vybírat pokuty v tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8, v samotném městě pak měří kamerou v ulici Klíšská.

„Přestupky z kamerového systému oznamuje městská policie odboru přestupkových agend. Program nevygeneruje pokuty za rychlost, ale souhrnně pokuty, které byly uděleny za rychlost nebo třeba parkování. Městská policie však počet přestupků eviduje, například v roce 2018 to bylo 2050 přestupků,“ sděluje mluvčí magistrátu v Ústí Romana Macová.

Ani Teplice neprovozují vlastní radary. „Důvodem je dostatečné vybavení Policií ČR pro účel měření rychlosti, která je oprávněna a schopna rychlost řidičů řešit,“ podotýká primátor Hynek Hanza.

Dubí je měřením vyhlášené

V Chomutově nově provozují dva radary. „Jeden je v ulici Blatenská a druhý v ulici Písečná v blízkosti autobusové zastávky. Máme ale vytipované další rizikové lokality, do kterých plánujeme radary přemisťovat. Jelikož jsme provoz rychlostních radarů zavedli poměrně nedávno, zhruba před měsícem, žádné údaje týkající se vybraných pokut prozatím neumíme poskytnout,“ uvádí mluvčí chomutovského magistrátu Denisa Špeilová.

Magistrát v Mostě zakoupil a nechal instalovat pět radarů. „Pro startovací období jsme vybrali pět lokalit, které jsou aktuálně hodnocené jako rizikové z hlediska bezpečnosti dopravy. Jde o ulice Višňová, Okružní, Zdeňka Štěpánka a Pod Lajsníkem. Pátý měřič je v okrajové části Vtelno v ulici Mostecká. Pokuty se doposud nevybírají,“ informuje Klára Vydrová z oddělení kancelář primátora a tajemníka města Mostu.

Známý je už úsekový radar v Dubí u Teplic. „Rekordmanem byl řidič, který jel uvnitř našeho města 161 kilometrů za hodinu. Dneska máme 17 míst, kde měříme. O Dubí se to ví, za deset let klesl počet přestupků o 90 %,“ líčí starosta Dubí Petr Pípal.

Podle instruktora kurzů bezpečné jízdy na mosteckém polygonu Jiřího Patery berou řidiči v Česku měřicí radary vážně. „Zrovna Dubí je typický příklad, kde si zvykli na to, že je město hlídané. Navíc se to mezi nimi poměrně rychle rozkřiklo, což funguje jako pobídka. Vědí to i Němci, kteří si sem přijeli natankovat, koupit alkohol a cigarety,“ doplňuje Patera.