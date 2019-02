Největší akcí v račickém Národním olympijském centru vodních sportů se letos v červenci stane Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice. S jeho přípravou začal organizační výbor už v zimním období. Areál a sesterské zařízení loděnice Klubu vodních sportů (KVS) ve Štětí se chystá přijmout zhruba 850 závodníků a na 150 členů doprovodu z 30 států.

Do startu 11. července sice zbývají ještě čtyři měsíce, ale před pořadateli stojí mnoho práce. „Scházíme se pravidelně a hodnotíme plnění harmonogramu, který se skládá z řešení větších i drobných problémů, jež by mohly nastat. Snažíme se zajistit co nejlepší podmínky pro závodníky, doprovod i diváky,“ uvedl ředitel organizačního výboru Pavel Šebesta.

Po zkušenostech s loňskými tropickými teplotami organizátoři chystají například vybudování venkovních zón s chladicími sprchami. „Vstup na tribuny bude pro diváky zdarma a v areálu připravíme dostatek parkovacích míst pro automobily,“ doplnil Šebesta.

Část závodníků najde ubytování přímo v centru dění, zbytek v širokém okolí nebo i v Praze. „Musíme se vypořádat s největším problémem v dopravě, kterým je uzavření mostu přes Labe do Štětí. Pro ubytované ve městě a závodníky, kteří budou využívat zázemí loděnice, to znamená malé zdržení při využití přívozu nebo objížďky přes Roudnici,“ připomenula asistentka ředitele Lucie Makovičková.

Pořádání vrcholné mezinárodní soutěže se neobejde bez pomoci dobrovolníků, výbor počítá, že jich využije zhruba 80. „Je to velký počet, ale my s jejich získáním nemáme problémy. Hlásí se nám zkušení organizátoři z oddílů a dobrovolníci, kteří nám pomáhali při stejně náročných soutěžích v uplynulých dvou letech. Můžeme jim nabídnout bezplatné ubytování, stravování a oblečení,“ doplnil koordinátor dobrovolníků Jan Plachý.

Ozdobou soutěže budou ceremoniály předání medailí, jichž bude rozdáno 186 kusů. „Věřím, že některé převezmou i čeští kanoisté. Loni si z Itálie přivezli domů devět cenných kovů,“ uvedla mluvčí centra Alena Mašková s tím, že více informací o soutěži naleznou zájemci například na canoeracice.com.

Cyklistika i triatlon

I když je největší pozornost v centru zaměřena na přípravu šampionátu v rychlostní kanoistice, stranou nezůstávají ani ostatní soutěže. „V polovině března se u nás sjedou svazem vybraní veslaři, kteří projdou tradičními kontrolními testy, v loděnici KVS absolvují test na trenažérech a v Račicích na vodě,“ zmínil ředitel Labe arény Michal Kurfirst.

Nejvíc akcí v centru proběhne v červnu, vedle veslařů a kanoistů se tu utkají cyklisté a triatlonisté. „V závěru července se tu koná evropský šampionát v koloběhu, v srpnu dvě mistrovství v dálkovém plavání a na konci srpna podruhé gigathlon. Atraktivní pro diváky je pak zářijové mistrovství ČR dračích lodí. Sezonu uzavřou v říjnu rybářské závody,“ doplnil Kurfirst.

Labe aréna a loděnice KVS ve Štětí nepatří jen vrcholovým sportovcům. Jejich zázemí se špičkovým vybavením využívají zájemci z jiných sportovních odvětví či mládež, která si chce udržet dobrou fyzickou kondici. V obou zařízeních se plní program Labské akademie veslování, která má za cíl pomáhat k postupnému osobnostnímu rozvoji mladých veslařů v rámci příhraniční spolupráce mezi ČR a Saskem. Před týdnem připravila akademie v Račicích mezinárodní konferenci, na které se sešlo přes 130 veslařských odborníků, především trenérů z Česka a Saska. Vyměnili si zkušenosti z přípravy dětí a vyslechli přednášky. „Účastníkům byl představen průřez metodiky pro trénink a veslování od všestranného rozvoje přes fyzioterapii až po osobní rozvoj mladých veslařů,“ připomněl Michal Kurfirst.