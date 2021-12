Hranice mezi Miroslavovým a Půlnočním královstvím, kam si švec chodí zazpívat. Nebo skály, kde se Miroslav a Krasomila schovávají před pronásledovateli. Ano, to je Pyšná princezna. Výhled na zámek, kde je zakleta Šípková Růženka, v záběru jsou Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula. Hádáte dobře, jsou to Tři bratři. A poznáváte Dolský mlýn v Pekle s princeznou. Vzpomínáte na příběh O víle Arnoštce? Či další legenda, Popelka projíždějící se na koni zasněženou přírodou. Nebo máte raději modernější? Co třeba Slíbená princezna? Jedno mají tyto pohádky společné, natáčely se v Ústeckém kraji.